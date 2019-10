Je rozhodnuté: Poznáme miesto hokejovej kvalifikácie na ZOH 2020

Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú budúcoročnú olympijskú kvalifikáciu o účasť na ZOH 2022 v Pekingu v košickej Steel Aréne.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan sa k tomu zaviazali v memorande o spolupráci. O ňom budú ešte rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva, ktorí ho budú schvaľovať už budúci štvrtok na svojom nasledujúcom rokovaní.

Ako informuje tlačová správa mesta, v memorande sa okrem iného píše, že obe strany deklarujú spoločný záujem a snahu spolupracovať pri zabezpečení organizácie tohto významného športového podujatia s cieľom propagácie Košíc a ich historických, kultúrnych a spoločenských hodnôt a aktivít. Spoločným záujmom oboch partnerov je aj podpora rozvoja športu a športovej reprezentácie SR.

Ak poslanci mestského zastupiteľstva schvália memorandum a následne sa podpíše zmluva medzi Mestom Košice a SZĽH, metropola východu by mal byť dejiskom kvalifikačného turnaja od 27. až do 30. augusta 2020. Slovensko malo právo organizovať podujatie na domácej pôde na základe postavenia v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Na turnaji sa predstavia štyria účastníci, ktorí zabojujú o jednu olympijskú miestenku. Súpermi v kvalifikačnej D-skupine budú Bielorusko, Rakúsko a tzv. kvalifikant 6, ktorý vzíde z nižších stupňov kvalifikácie.

"Naozaj ma veľmi teší, že po nedávnych úspešne zvládnutých MS v hokeji, by mohlo naše mesto byť aj dejiskom olympijskej kvalifikácie. Bude to veľká česť pre našich hokejových fanúšikov vidieť opäť v akcii slovenskú hokejovú reprezentáciu, v ktorej by mali byť aj viaceré hviezdy z NHL. Mesto Košice bolo oslovené SZĽH s ponukou, ktorá sa neodmieta. Po konzultácii s našimi partnermi sme sa rozhodli do toho ísť a pripravili sme spoločné Memorandum so SZĽH. Ak si Memorandum získa budúci týždeň aj dôveru poslancov Mestského zastupiteľstva a prebehnú aj ďalšie procesy, v Košiciach sa opäť môžeme tešiť na hokej svetovej úrovne s postupovým bonusom na olympiádu," uviedol v tlačovej správe mesta primátor Košíc Jaroslav Polaček.