Prípad záhadného úmrtia československého ministra opäť otvorili: Nové dôkazy o vražde Jana Masaryka

Štátny zástupca nariadil znovu otvoriť prípad smrti československého ministra zahraničia Jana Masaryka. Dôvodom je nález unikátnej nahrávky so svedectvom policajta Vilibalda Hofmanna, ktorý bol na mieste činu ako prvý.

Jan Masaryk bol jedným z piatich detí prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Už pred vojnou bol diplomatom, po nej sa stal ministrom zahraničia. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 odmietol podať demisiu a 10. marca 1948 ho našli mŕtveho na nádvorí Černínskeho paláca pod oknom kúpeľne jeho bytu. Mal vtedy 61 rokov.

Vilibalda Hofmanna povolali v to osudné ráno do paláca ako prvého policajta. Mal zaistiť vchody a miesto činu. Podľa vtedajšej oficiálnej verzie Masaryk spáchal samovraždu. Vyšetrovanie sa však viackrát znovu otváralo. Stalo sa tak aj v roku 1968, keď Hofmanna zavolali na generálnu prokuratúru, aby podal svedectvo. Ukázali mu aj fotky tela. „To nie je pôvodná snímka. Nebožtíka upravili,“ vyhlásil vtedy Hofmann. Spomínal napríklad, že na príkaz lekára vtedy pozbieral roztrieštené predpriehlavkové kostičky z Masarykových nôh a uložil ich do vreckovky vedľa tela. Na fotkách však vreckvoka s kostičkami nie je.

Hofmann o svojej výpovedi rozprával príbuzným hneď po príchode domov a tí urobili 20-minútovú nahrávku na magnetofónovú pásku. Unikátny záznam teraz vypátral Český rozhlas.Aj vyšetrovatelia sa prikláňajú k tomu, že pravdu hovoril skôr medzi príbuznými v roku 1968 ako pri vyšetrovaní v roku 1948, keď mohol napísať iba to, čo mu dovolili.

V roku 1969 vyšetrovanie opäť uzavreli s tým, že išlo o nešťastnú náhodu. Ďalšie vyšetrovanie prebiehalo v rokoch 2001 až 2003 a dospelo k záveru, že Masaryka zavraždili. Páchateľ však ostal neznámy. Zatiaľ posledné pátranie v roku 2016 sa zameralo priamo na to, kto diplomata zavraždil, ale nebolo úspešné. Teraz sa polícia pokúsi s prípadom pohnúť objasňovaním toho, kto sa snažil zahladiť stopy a manipuloval s telom pri jeho fotení.

Prezidentov syn