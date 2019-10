Tamaás Reszegh sa prišiel zdokonaliť do Bratislavy: Profíkom som vďaka Fehérvárymu

Hoci väčšinu detí v Rumunsku to od malička ťahá k futbalu či hádzanej, jeho uchvátil hokej.

Tamaás Reszegh (22) sa ako 15-ročný prišiel zdokonaliť do Bratislavy a dve sezóny patril k lídrom Ružinova, pričom druhý rok býval u Maria Fehérváryho, otca slovenského reprezentanta Martina Fehérváryho (20). Na jeho pomocnú ruku súčasný líder extraligového Miškovca nikdy nezabudne!

Csíkszereda je najhokejovejšie rumunské mesto a Tamaás Reszegh vždy sníval vyniknúť v tomto športe. Vedel však, že cesta k zdokonaleniu vedie cez zahraničie. Preto v lete 2013 odišiel na skúšku do Ružinova, ktorú mu vybavil miestny hlásateľ Jozef Jakocs.

„Nepoznal som jazyk ani prostredie, no po troch dňoch mi povedali, že môžem zostať. Hoci som bol ďaleko od rodiny, vedel som, že po hokejovej stránke mi to pomôže. Konkurencia tu bola v porovnaní s Rumunskom obrovská,“ zaspomínal si Tamaás Reszegh. Mal možnosť hrať po boku talentov ako Adam Liška, Filip Krivošík, Martin Fehérváry či Jakub Lacka, ktorí teraz pôsobia v KHL, Fínsku, resp. Severnej Amerike a hneď v prvej sezóne mal priemer takmer bod na zápas. V druhej už nazbieral 104 bodov a Ružinov skončil sezónu strieborný!

K pohode mu pomohlo, že z internátu na kraji mesta sa presťahoval do centra do rodiny Maria Fehérváryho. „Jeho syn Martin, ktorý už hral aj v NHL a na jar som ho bol povzbudiť na MS v Košiciach, práve vtedy odišiel do Švédska. Mario mi navrhol, že môžem ísť bývať k nim domov. Od začiatku pobytu na Slovensku mi pomáhal a bez neho by som nebol tam, kde som teraz! Taktiež som sa zbavil dlhého dochádzania z internátu na zimák či do školy, kvôli čomu som aj uvažoval, že v Bratislave skončím,“ priznal pre Nový Čas Reszegh.

Jeho kariéra pokračovala cez Chomutov, nadnárodnú maďarsko-rumunskú ligu až do Miškovca v slovenskej Tipsort lige. V maďarskom tíme bol pred včerajším kolom tretí v produktivite a druhý najlepší strelec. „V Miškovci máme super podmienky. Sezónu som začal vo štvrtej formácii, no prepracoval som sa do prvej a výborne sa mi hrá pri Jánosovi Vasovi. Veľa sa od neho učím. Úroveň slovenskej ligy je v porovnaní s Ersteligou podstatne vyššia. Je rýchlejšia a pôsobí tu oveľa viac skúsených hráčov,“ dodal líder rumunskej reprezentácie, ktorého mladší brat Zsolt Andras odišiel v lete hrať do Švédska.