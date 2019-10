Bratislavskí sudcovia odsudzujú správanie podozrivých kolegov: Takto vnímame komunikáciu z Threemy

K viacerým výzvam sudcov z celého Slovenska voči ich podozrivým kolegom sa pripája aj sudcovská rada Okresného súdu Bratislava II.

Agentúre SITA zaslal stanovisko rady hovorca Pavol Adamčiak. Viacero sudkýň a sudcov je v súčasnosti podozrivých z toho, že komunikovali s Marianom Kočnerom, ktorý už v súčasnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Podľa informácií médií z komunikácie cez aplikáciu Threema vyplýva viacero podozrení, napríklad z ovplyvňovania súdnych rozhodnutí vo viacerých konaniach. Medzi skupinou sudcov je aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. V rámci podozrení začal konať aj šéf rezortu Gábor Gál (Most-Híd), ktorý na Jankovskú podal disciplinárny podnet. Súdna rada SR plánuje detailnejšie preverovať majetkové pomery spomínaných sudcov a sudkýň. Pre komunikáciu s Marianom Kočnerom sa už medzičasom vzdal funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III David Lindtner.

„Podozrenia z korupcie sudcov, respektíve zasahovania do nezávislosti sudcov považujeme za nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu, od takéhoto konania sa jednoznačne dištancujeme. Vážnosť situácie zvýrazňuje skutočnosť, že zoznam sudcov, ktorí sa mali podľa medializovaných správ dopustiť takéhoto neprípustného konania, sa neustále rozširuje.nespokojnosť strán sporu a právnych zástupcov sa opakovane prejavuje už aj na samotných pojednávaniach, ako aj v písomných podaniach adresovaných súdu, čo výrazne zasahuje do práce sudcov, ktorí si v súlade so zákonom čestne a svedomito plnia svoje povinnosti. Považujeme za nevyhnutné zákonným spôsobom vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivým sudcom, ktorí pri výkone svojej funkcie mali postupovať v hrubom rozpore s etickým kódexom sudcu a nevnímať zlyhanie jednotlivcov ako zlyhanie celého systému justície,“ uviedla rada okresného súdu.

Obdobné výzvy zverejnili viacerí sudcovia z Bratislavy, Trnavy či Prešova. V súvislosti s podozreniami zasahovala u sudcov aj polícia ešte v závere augusta tohto roka. Tiež vznikol špecializovaný vyšetrovací tím s názvom Hmla.