Halloween v tom najvtipnejšom vyobrazení: Jordy v kostýme sexi klauna pobabral čo mohol

Jordy sa prezliekol do kostýmu klauna z filmu To a nakrútil vtipné video. Hovorí na ňom, že už nevydrží do Halloweenu a tak sa rozhodol obliecť si sexi verziu Pennywisa do práce. Potom sa však veci zhoršili, zabudol si čip od dverí, na stretnutie prišiel neskoro a šéfke sa očividne jeho kostým nepáčil. Vtipnú etudu zakončil tým, že bol vyhodený z práce.