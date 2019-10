Zubár ošetruje zdarma chrup ľuďom, ktorí si nové zuby nemôžu dovoliť: Fotky PRED a PO vás ohromia

View this post on Instagram

Leia com atenção í ¼í¼Ÿ Arrasta o dedo í ¼í¼Ÿ Consultório PARTICULAR ou SOCIAL? Caso realizado por nossa equipe em Macururé,uma das 10 cidades mais pobres da Bahia. Pra chegar? 2 horas e 15 de avião de SP,mais 10 horas de ônibus . 30 min de deslocamento na cidade até chegarmos no sertão baiano. Sim ,é possível realizar tratamento de qualidade,mesmo com gerador a gasolina,cadeiras portáteis com compressor e toda essa logística. O social não vive apenas de ART e exodontias de raiz residual. Nós levamos o melhor pra quem já apanhou e apanha muito da vida. O social vai entrar é no digital. Aguardem...é melhor aceitar... os esquecidos serão lembrados e nós estaremos lá ❤️ @por1sorriso #odontologia #odonto #dentist #dentistry #por1sorriso #social #odontologisocial #justiçasocial Da tempo de sair da bolha que habita a odontologiaí ¼í¼»