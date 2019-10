Mladý pár si užil romantický moment pri vodopáde: O pár sekúnd prišlo nepredstaviteľné nešťastie

Mladá anglická účtovníčka Hannah Lowe vyrazila ešte cez veľkonočný pondelok na ľahkú túru k vodopádu Kinder Downfall v spoločnosti svojho priateľa, mamy a sestry.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Po trojhodinovej prechádzke dorazili na miesto a užili si spoločný piknik. Hannah a jej priateľ Adam si ukradli aj romantickú chvíľu pre seba, keď si sami šli sadnúť na skaly k vodopádu. ,,Boli sme obaja veľmi šťastní, pretože na druhý deň sme mali ísť kupovať náš nový dom a zároveň oslavovať moje 30. narodeniny. Boli sme tam len pár minút, potom sme vstali, že pôjdeme späť. Hannah sa otočila, no na skalách sa jej pošmykla noha. Natiahol som sa, že ju zachytím za jej ruksak, ale nedočiahol som a ona padla,“ opísal nešťastie Adam.

Ako píše portál Mirror, Hannah padla z výšky 18 metrov. Jej priateľ aj matka sa pokúšali za ňou dostať, ale neúspešne. Podarilo sa to až o 30 minút horolezcom, no mladú ženu už našli bez známok život. Dopadla na kamene a utrpela devastačné poranenia mozgu. Adam tragédiu vysvetľoval vyšetrovateľom. ,,Bol to neskutočný šok. V jednu chvíľu bola šťastná a tešila sa na nový spoločný život, v ďalšej chvíli bola preč. Bola nádherná osoba,“ smúti priateľ.

Po nešťastí si ju uctil aj na sociálnej sieti. ,,Dnes som prišiel o svoju spriaznenú dušu. Slová nemôžu opísať bolesť, ktorú cítim. (…) Budem ťa navždy milovať, spi sladko moja láska, kým sa znova uvidíme,“ znejú srdcervúce vety. Mama 29-ročnej ženy polícii povedala, že Hannah milovala hory, lezenie a túry. S Adamom bývali spolu rok v prenajatom dome, boli si podľa nej veľmi blízki a nikdy sa nehádali. Prípad uzavreli teraz na súde ako nešťastnú nehodu. ,,Zapamätám si mnoho krásnych vecí, ktoré o Hannah odzneli. Povedať, že bola veľmi milovaná, by boli slabé slová,“ komentovala astistentka koronera Emma Serrano.