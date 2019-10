Bratislavskú dopravu čakajú zmeny: Nová električková trať pri Eurovei?

Nové centrum hlavného mesta SR potrebuje riešenia a potrebuje ich rýchlo.

Takto reagoval starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren na štyri varianty riešenia električkovej trate pri nákupnom centre Eurovea, ktoré v utorok 29. októbra odprezentoval primátor Bratislavy Matúš Vallo na večernej odbornej diskusii. Tím, ktorý magistrát zostavil, pracoval na návrhu šesť mesiacov a preveroval sedem možných trás električky. Zo štyroch možných variantov mesto presadzuje trasu budúcej električky po Pribinovej ulici, prechádzala by ďalej po Košickej a Miletičovej ulici a napojila by sa na ružinovskú radiálu. Toto riešenie je podľa Chrena takmer totožné s návrhom, ktorý predložil v spolupráci so starostom Vajnôr Martinom Kurucom pred dvoma rokmi.

"Len v zóne Mlynské Nivy - Chalupkova pribudne čoskoro približne 200-tisíc ľudí," vysvetľuje Chren s tým, že to znamená nárast počtu áut zhruba o 70-tisíc až 80-tisíc. Podľa jeho slov, v čase, keď vypracovávali návrh električkovej trate s Kurucom, žiadali developerov, aby na výstavbu električkovej trate prispeli. Tí doteraz na "Bratislave len zarábali," vysvetlil. Podľa neho by jednou z motivácií k presedlaniu z osobného auta na prostriedok hromadnej dopravy mohol byť fakt, že by električka prepojila "najväčšiu spálňu na Slovensku, teda Petržalku, s administratívnym centrom mesta v Ružinove."