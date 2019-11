Do kín mieri evitovka s hviezdnym obsadením: Spisovateľka prezradila, akú mala česká herečka požiadavku

Do kín mieri ďalšia evitovka! Tvorcovia úspešného kinohitu Všetko alebo nič sa opäť stretli a spoločne sa pustili do nakrúcania filmu Príliš osobná známosť podľa rovnomennej knihy Evity Twardzik Urbaníkovej. Ten uzrie svetlo sveta v januári 2020 a všetko nasvedčuje tomu, že sa diváci majú skutočne na čo tešiť! Príbeh troch žien, troch pohľadov na život a troch spôsobov vnímania lásky totiž láka nielen na fantastický scenár, no aj hviezdne obsadenie. Nás zaujímalo nielen to, ktorá z postáv je autorke najbližšia, no Evita odhalila aj nejakú tú pikošku zo zákulisia!