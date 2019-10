Vedci predstavili vakcínu proti tuberkulóze: Môže zmeniť svet

Vedci na svetovej pneumologickej konferencii v juhoindickom Hyderabade dnes predstavili vakcínu, ktorá by mohla znamenať obrat v celosvetovom ťažení proti tuberkulóze (TBC) a poskytnú ľuďom dlhodobú ochranu.

Hoci sa úvodné skúšky ukázali ako úspešné, uvedenie očkovacej látky na trh ešte niekoľko rokov potrvá, poznamenal portál BBC. Vysoko nákazlivé ochorenie, ktorému každoročne podľahnú 1,5 milióna ľudí, spôsobujú mykobaktérie. Liečba je stále komplikovanejšia kvôli antibiotickej rezistencii. Očkovanie je v súčasnej dobe možné vakcínou BCG, ktorá v Česku nie je povinná a ktorá je určená predovšetkým pre rizikové skupiny.

Problematická u BCG je jej účinnosť, ktorá sa v závislosti na štúdiách pohybuje okolo 80 percent. Novo vyvíjaná vakcína je zostavená z proteínov baktérie, čo vyvoláva imunitnú reakciu. Vedci na konferencii oznámili, že už prešli kritickou fázou klinických testov a že látka bola vyskúšaná na viac ako 3500 dospelých v Juhoafrickej republike, Keni a Zambii, teda krajinách, ktoré sa s tuberkulózou stretávajú.

Odborník na TBC David Lewinsohn v rozhovore s BBC povedal, že pripravovaná vakcína je prelomová.povedal. Poznamenal, že väčšina ľudí infikovaných touto baktériou nakoniec tuberkulózou neochorie, čo vedie k názoru, že infekcia súvisí s určitým stupňom ochrany, vakcína potom prirodzenú imunitu posilňuje.

Lewinsohn očakáva, že vakcínu ešte musia preveriť rozsiahlejšie testy. Odhaduje však, že dostupná by mohla byť do roku 2028. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si za cieľ medzi rokmi 2015 a 2035 dala zníženie nových prípadov TBC o 90 percent a počet úmrtí o 95 percent. Informácie WHO za rok 2018 udávajú, že tuberkulózou ochorelo asi desať miliónov ľudí. Kritická je situácia v Indii, na ktorú pripadá takmer tretina všetkých prípadov.

Veľmi zasiahnutá je aj Čína, Indonézia, Filipíny či Pakistan. Česko patrí ku krajinám s najnižším výskytom tuberkulózy, vlani ich bolo okolo štyroch set, 18 pacientov zomrelo.