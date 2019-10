V Šamoríne vyrástla perníková chalúpka: Z toho, čo v nej nájdete, budete slintať!

Je na zahryznutie! Nová perníková chalúpka v dobrom prekvapila domácich aj návštevníkov Šamorína. Vnútri Sladkej Máne, ako stavbu pomenovali, však nestriehne nebezpečná ježibaba, ale ochotný personál, ktorý deťom aj dospelým vyčarí úsmev na tvári chutným zákuskom alebo čajom.

Atmosféra vnútri je priam rozprávková a chalúpka láka na delikatesy plné ovocia, orechov, karamelu či čokolády. Okrem dobrôt pripravili v malebnom domčeku aj detský kútik, kde sú zaujímavé atrakcie. Na domček sa prišla pozrieť aj mamička Zuzana s dcérkami Nikolkou (4) a Lulou (1). „Sme spokojné, je to tu príjemné a deťom sa tu páči. Kým sú takéto pekné dni, tak je to ideálne,“ povedala Zuzana. Ako dodala, v zimných dňoch zas príde koláčik a teplý čaj vhod. „Naše sladké pokušenia sú pripravované od srdca z poctivých a kvalitných surovín,” prezradila cukrárka a prevádzkarka Silvia Orbánová, ktorá prezradila, že veľa zákazníkov má pocit, akoby sa vrátili do detských čias.

„Takéto som naposledy jedol, keď som bol malý,” povedal Miroslav (43) z Bratislavy, ktorý sa zastavil na kávu, no neodolal a napokon si osladil život zákuskom zo Sladkej Máne. „Chceme spojiť tradičné zákusky s novými a modernými receptúrami,“ odtajnila koncept, ktorým sa riadia. Zákazníci si do prevádzky našli cestu už v prvých dňoch a prevádzkarov zaskočilo, že koncom dňa už nemali čo predávať. Preto zháňajú posily do kuchyne. „Všetko si vyrábame tu, nič nedovážame, suroviny sú domáce. Snažíme sa dokonca aj džemy vyrábať z vlastného ovocného sadu,“ uzavrela Silvia.