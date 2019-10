Martin Glváč o komunikácii s mafiánskym podnikateľom: Priznanie o správach s Kočnerom

Tentoraz mu to už zrejme neprejde. Martin Glváč preskákal zverejnenie pikantnej komunikácie s Alenou Zsuzsovou, jeho kolegom zo Smeru však začali prekážať až správy s Mariánom Kočnerom, v ktorých rozoberali napríklad kúpu luxusnej jachty či odstavenie exministerky Lucie Žitňanskej.

Mimoriadnu schôdzu, zvolanú na jeho odvolávanie, síce nikto z koaličných poslancov nepodporil, no viacerí spolustraníci vrátane premiéra Pellegriniho verejne naznačovali, že by bolo najlepšie, keby skončil sám, a tak sa zdá, že je jeho odstúpenie iba otázkou času.

Glváč prvýkrát priznal niektoré správy s Kočnerom až včera, teda deň po tom, ako z nich prokurátor Ján Šanta čítal na súde o pravosti miliónových zmeniek Markízy. „Samozrejme, ale nie tak, ako sa to uvádza v tých správach, mnoho z nich je prekrútených, vytrhnutých, mnohé tam chýbajú,“ uviedol k správam Glváč, čím naznačil, že správ je ešte oveľa viac. To, že súd pripustil komunikáciu z Threemy ako dôkaz, je podľa neho však iba „vec súdu“ a ešte to nemusí znamenať, že je autentická.

Glváč bol minulý piatok na koberčeku u predsedu Roberta Fica. Ten voči nemu nevyvodil žiadnu zodpovednosť. V Smere však silneli hlasy, ktoré chceli od Glváča, aby odišiel sám. „Je to v prvom rade na jeho rozhodnutí a potom o tom musia rozhodnúť ľudia, ktorí sú vo vedení našej strany,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová pred rokovaním Smeru. Premiér Pellegrini zase hovoril o potrebe eliminovať akékoľvek podozrenia s cieľom dosiahnuť čo najlepší volebný výsledok. V rovnakom duchu sa o Glváčovom osude vyjadril aj Richard Raši a dodal: „Akékoľvek správy z Threemy sa mi čítajú ťažko, asi každému.“

Nevydarené odvolávanie

Opozícia sa zvolaním mimoriadnej schôdze snažila o Glváčovo odvolanie, avšak nikto z koaličných poslancov ho nepodporil. Napriek tomu sa očakávalo, že podpredseda parlamentu odstúpi sám. Naznačilo to Pellegriniho vyjadrenie po rokovaní Smeru, kde padla reč aj na tému konverzácie s Kočnerom. „To rozhodnutie prijme on, dozviete sa to priamo od neho. Ak vám oznámi to, čo očakávam, tak áno,“ odpovedal premiér na otázku, či ho Glváčovo rozhodnutie uspokojilo. Glváč nakoniec predstúpil pred novinárov s Robertom Ficom a oznámil, že sa ešte rozhodne. „Poznám Kočnera viac ako 20 rokov. Dám vám v krátkom čase vedieť. Budem konať tak, aby som nepoškodil stranu Smer a budem vyzývať všetkých ostatných, aby konali tak isto,“ uviedol Glváč.

Dohadujú stretnutie

(neskôr ho mali presunúť ku šéfovi finančnej správy)

G: Kedy zajtra?

K: 17.00?

G: Zatial ok. U mna?, ci v lackovej kancelárii? (Bašternáka)

K: U teba. Lacka do toho neťahaj

G: Tak cca o 17, len pridi na normalnom aute. Byva tu všelikdo.