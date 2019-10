Matka prišla o svoje dve deti: Zistíte, čo na ňu vytiahol exmanžel, vzkypí vo vás žlč

Židovský náboženský súd v Izraeli odobral rozvedenej matke právo starať sa o svoje dve deti, pretože sa podľa neho spreneverila zásadám riadnej výchovy tým, že ich prihlásila na zmiešané hodiny plávania. Napísal o tom denník Haarec.

Na rabínský súd sa obrátil otec, ktorý sa sťažoval, že jeho bývalá žena prestala dodržiavať prísne pravidlá stanovené pri rozvode. Žena teraz smie deti vídať len počas monitorovaných krátkych návštev.

Rabínsky súd pred tromi rokmi manželov rozviedol a deti, ktoré majú teraz päť a osem rokov, zveril do starostlivosti matky. Otca pravidelne vídali dva dni v týždni. Vlani ale otec súd požiadal o zverenie detí do starostlivosti s tvrdením, že v dome matky prespáva jej nový partner, čo ohrozuje výchovu detí. Súd mu dal za pravdu, u matky však deti mohli tráviť noc dvakrát v týždni. Teraz tieto pravidelné návštevy súd zrušil úplne, a to po sťažnosti bývalého manžela, že matka prihlásila potomkov na hodiny plávania, kam chodia ako dievčatá, tak chlapci.

Otec tiež argumentoval, že exmanželka plne nedodržiava pravidlá kóšer stravovania. Matke priťažil aj fakt, že ostrihala svojmu synovi bokombrady. Denník Haarec uviedol, že otec získal potomkov do výhradnej starostlivosti napriek tomu, že bol predtým odsúdený za násilný trestný čin a že deti vyjadrili želanie zostať s matkou. Zverenie do starostlivosti matky odporučili aj posudky sociálnych pracovníkov, na ktoré však rabínsky súd nemusí brať ohľad.

Rabínske súdy môžu v ortodoxnej židovskej komunite ako jediné rozhodovať o rozvode manželstva a o pravidlách starostlivosti o deti. Ak sa jedna zo strán obráti najskôr na náboženský súd, nemôže už druhá záležitosť riešiť pred občianskym súdom.