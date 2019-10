Polícia o skrášľovacej turistike v Košiciach: Obvinení lekári spôsobili plastikami načierno škodu vyše 215 000 eur

Už čelia obvineniu. Dvaja lekári – bývalý primár a operatér z košickej univerzitnej nemocnice, mali podľa polície spôsobiť škodu vo výške viac ako 215-tisíc €.

Za premrštené ceny totiž operovali pacientky zo zahraničia, najmä z Anglicka, ktoré im dohadzovala sprostredkovateľská agentúra. Tá však nemala zmluvu s nemocnicou, pričom výkony sa nerealizovali cez pokladnicu, ale za zákroky platili klientky na ruku priamo lekárovi. Keď sa to celé prevalilo, škandál vyplavil na povrch nekalé praktiky na pracovisku, ktoré už nie je klinikou. Skrášľovacie zákroky plastickí chirurgovia neúčtovali po- dľa cenníka v prospech nemocnice. Tvrdí to NAKA, ktorej vyšetrovateľ obvinil lekárov z obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Vo veci vyšetrovateľ plánuje vypočuť viac ako 50 svedkov.

„Zamestnanci nemocnice R. S. a O. T. na klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UNLP mali v rokoch 2016 a 2017 vykonať viaceré výkony estetickej chirurgie s pacientmi prevažne z cudziny, konkrétne z Veľkej Británie,“ uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka s tým, že reálne výkony však neúčtovali v súlade s cenníkom. „Medzi zrealizovanými výkonmi a skutočnou výškou platieb tak vznikol celkový rozdiel viac ako 215-tisíc eur,“ dodal Slivka. Páchateľom za tento čin hrozí 10 až 15 rokov basy. Ani jeden z obvinených lekárov v nemocnici už nepracuje a proti policajnému uzneseniu podali sťažnosť. Všetko malo prebiehať tak, že za estetické zákroky sa klinike vyberali peniaze na drevo a viac ako bolo v oficiálnom cenníku.

Realizovalo sa to cez agentúru New Look Holiday so sídlom na Panenských ostrovoch. Klientelu mala najmä v Anglicku a stopy viedli do schránkovej firmy so sídlom v Bardejove. Po prepuknutí kauzy ministerstvo zdravotníctva nariadilo interný audit, ktorý prekontroloval do 400 chorobopisov pacientov. Zistilo sa, že niektorí zamestnanci porušovali interné predpisy. Vedenie nemocnice následne pozastavilo operačné výkony od samoplatcov, skončilo pracovný pomer s dvoma lekármi. Z kliniky po jej zrušení v marci 2018 zostalo len oddelenie.