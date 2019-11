V Novej Sedlici sa radujú zo staronovej atrakcie: Unikátny kostolík má svojho dvojníka

Málo vídaná rarita. Na východnom Slovensku majú dva navlas rovnaké kostoly. Jeden z nich je však menší ako originál. Pôvodný chrám z 18. storočia môžu obdivovať návštevníci skanzenu v Humennom. Jeho zmenšenú kópiu zase v Novej Sedlici (okr. Snina).

Pôvodný drevený Kostol sv. Michala archanjela postavili v roku 1764 v čase panovania Márie Terézie. V Novej Sedlici, najvýchodnejšej obci na Slovensku, stál až do roku 1971. Vplyvom počasia a času sa dostal do zlého technického stavu. Potom ho postupne rozobrali a o tri roky neskôr dokončili jeho znovuvýstavbu v humenskom skanzene Vihorlatského múzea. „Bol to prvý objekt novovznikajúceho skanzenu. Kostolík je postavený z jedľového dreva, pôvodne bez použitia kovových klincov,“ pochválil sa najstarším objektom v skanzene jeho lektor Ivan Strakoš. Sakrálna pamiatka je rozdelená na niekoľko častí. „Dole bola ženská časť, takzvaný babinec, a hore zase časť pre mužov.

Vpredu je vzácny ikonostas a na pravej strane podobizeň patróna chrámu - sv. Michala archanjela,“ priblížil Strakoš. Keďže kostolík sa už nedal vrátiť na pôvodné miesto, v Novej Sedlici našli nové riešenie. „Tento sa vrátiť späť nedal. Bol to skôr problém cirkevný ako obecný. Múzeum v Humennom vtedy vyplatilo aj nejakú finančnú náhradu, myslím, že 50-tisíc korún, čo je v prepočte asi 1 660 €. Skrátka by to bolo komplikované,“ prezradil starosta Novej Sedlice Vasiľ Dinič. V dedine sa preto rozhodli, že si postavia presnú kópiu v mierke 1:4. „Malý kostolík má rozmery 4 x 2 metre. Stojí v centre dediny a chodia ho obdivovať turisti. V blízkej budúcnosti by k nemu mal pribudnúť aj zrekonštruovaný domček deduška Večerníčka, takže budeme mať vedľa seba dve atrakcie,“ teší sa starosta.