Romário zo Žitného ostrova Eugen Bari: Podraz pri nominácii do repre?!

Na letisku ho zavreli na dve hodiny kvôli farbe pleti. Eugen Bari (48) z Fiľakova sa ako jeden z mála rómskych futbalistov presadil v I. lige a dostal prezývku slovenský Romário.

Vo svojej kariére sa stretol aj s rasovými predsudkami, no nevzdal sa a futbalu zasvätil celý život. Aktuálne trénuje rodné mesto a venuje sa dcérke Jessice (3). Syn Krisztián plní jeho sen o slovenskej reprezentácii, do ktorej sa on nedostal. Eugen (48), ktorého každý neosloví inak ako Jenci, začínal ako chlapec s futbalom na lúke v dedinke pri Fiľakove, kde nikdy ihrisko ani nebolo. „V 17-tich sa dostal do A-mužstva, keď hralo Fiľakovo 2. slovenskú ligu,“ objasňuje Bari. Jeho profesionálna kariéra sa začala v 23 rokoch v Prievidzi, do ktorej ho chceli aj so zlomenou nohou. Od fanúšikov dostal prezývku prievidzský Pellé.

Najkrajšie futbalové časy však zažil v Dunajskej Strede. „Moji spoluhráči boli Vladimír Weiss st., Peter Fieber či Attila Pinte. Prvý rok nám vyšiel, v lige sme skončili štvrtí a postúpili sme do finále Slovenského pohára. Hrali sme aj proti bundesligistovi z Duisburgu,“ prezrádza najlepší strelec slovenského pohára a dva roky po sebe aj najlepší strelec Žitného ostrova, kde ho pre jeho postavu a rýchlosť začali prezývať Romário po známom brazílskom futbalistovi. „Veľmi dobre som sa tam cítil. Nikdy na mňa nezabudli. Aj teraz keď prídem za synom, ľudia ma spoznávajú,“ hovorí.

Páčil sa Kostaričankám

Na sústredení v Kostarike zažil aj krušné chvíle. „Mysleli si, že som Mexičan a chcem utiecť a tak ma na dve hodiny zavreli na letisku,“ spomína si Eugen, ktorý mal v Kostarike veľký úspech u žien. Neskôr sa však v Dunajskej Strede stretol s rasovými predsudkami. „Tréner Adamec ma nemal rád. Nerozumeli sme si. Správal sa ku mne inak. Bol som najlepším strelcom, napriek tomu ma dal na lavičku. Vycítil som, že je to kvôli mojej farbe pleti. Asi som to mal s ním vydržať a ostať, no urobil som chybu a odišiel som do Nitry kvôli trénerovi Valovičovi,“ prezrádza.

Následne išiel hrať za Dubnicu a všetko nasvedčovalo tomu, že si slovenský Romário zahrá svoj prvý reprezentačný zápas. Všetko dopadlo inak. „Tréner Dragúň ma upozornil, že ma pozvú do reprezentácie. Veľmi som sa tešil, no pozvánku som nedostal ja, ale môj spoluhráč. Neskôr som sa dozvedel, že bol krstným synom trénera Adamca,“ vraví Bari, ktorého kroky potom putovali do Lučenca a ďalších klubov. Ako hrajúci tréner začínal v rodnom meste a potom v okolí. Hrať prestal ako 40-ročný a aktuálne znova kaučuje Fiľakovo. Voľné chvíle trávi s o 18 rokov mladšou družkou Kristínou, s ktorou má dcérku Jessicu (3). Z prvého manželstva má synov Eugena (27) a Krisztiána (18). Mladší zakotvil v obľúbenom mužstve otca na Žitnom ostrove a plní jeho sen v podobe účasti v reprezentácii Slovenska.

Hráčska kariéra

Dátum narodenia: 24. júna 1971

Výška: 1,76 m

Pozícia: Útočník

Mesto: Fiľakovo

Najväčšie športové úspechy

- v drese Dunajskej Stredy skončil štvrtý v lige v sezóne 1995/1996 a postúpil do finále Slovenského pohára 1995

- odohral za ňu 59 zápasov, strelil dvanásť ligových gólov najlepší strelec DAC dva roky, keď tam pôsobil

- najlepší strelec Slovenského pohára v roku 1994/1995 (4 góly)