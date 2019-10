Stanislav († 34) a Lukáš († 32) plánovali svadby a túžili po vlastných rodinách: V dodávke zahynuli najlepší kamaráti

Krutý osud po nádhernom babom lete. Pri pondelňajšej tragickej nehode zahynuli dvaja najlepší kamaráti. Obaja sedeli v dodávke Piaggo, ktorá sa čelne zrazila s oprotiidúcim Fiatom Ducato.

Dve rodiny tak z minúty na minútu prišli o najbližších. Stanislav († 34), ktorý dodávku smrti šoféroval, pochádzal z Horných Salíb (okr. Galanta) a jeho spolujazdec Lukáš († 32) z Bojničiek (okr. Hlohovec). Na oboch v ten deň márne čakala rodina a milujúce priateľky. Krutá smrť zasiahla v čase, keď si obaja muži plánovali budúcnosť. Nekompromisne ju preťala nehoda, ktorú si nevie nikto vysvetliť. V Bojničkách ľuďom, ktorí Lukáša poznali, pri spomienke na neho uviaznu slová v hrdle. „Bol to skvelý chalan, úžasný pracovník, nikdy nepovedal nie. Vždy pomáhal ľuďom ako vedel. Spolu s priateľkou Luciou si plánovali svadbu, stavali dom. Vo voľných chvíľach na ňom robil a tešil sa na nový život,“ prezradil Lukášov kamarát Peter a ticho dodal:

„Nechcem veriť, že je mŕtvy, bol predsa plný života, toto sa nemalo stať.“ Lukášova rodina sa utápa v slzách. „Je to pre nás veľmi ťažké, nedokážeme o tom hovoriť. Je to veľmi čerstvé,“ hľadala slová Lukášova mama, ktorá prežíva ukrutnú bolesť. V predstave možno už neraz videla vnúčatá, ktoré raz bude mať jej drahý syn s priateľkou Luciou. „Lukáš makal v práci, aby mali peniaze a mohli čo najrýchlejšie dostavať dom,“ priblížil jeho kamarát. Nešťastná Lucia prežíva najhoršie chvíle v živote. Plánovala byť krásnou nevestou, namiesto toho sa teraz oblečie do čierneho. Na sociálnych sieťach svojmu milovanému napísala srdcervúci odkaz: „Milujem ťa, zlatko moje.“

Stano bol perfekcionista

Lukášov priateľ Stano z Horných Salíb mal tiež priateľku, s ktorou si plánovali spoločné bývanie. Pri stavbe domov si kamaráti neraz vymieňali skúsenosti. „Stano bol perfekcionista, vždy zodpovedný a veľmi dobrý šofér. Ja neviem, čo sa na tej ceste mohlo stať,“ vraví jeho kamarát a dodáva: „Odmalička bol stále pri autách. Všetko si vedel sám opraviť a dokázal predvídať na ceste. Je zarážajúce, že prešiel do protismeru, nikdy neriskoval.“

Tragická nehoda sa stala v pondelok na ceste medzi obcami Dvorníky a Vinohrady nad Váhom. Na rovnej ceste vozidlo Piaggo, v ktorom sa viezol Lukáš so Stanom, prešlo do protismeru a čelne sa zrazilo s oprotiidúcim Fiatom Ducato. Obaja mladí muži boli na mieste mŕtvi. Vodiča (30) fiata v stabilizovanom stave sanitka previezla do nitrianskej nemocnice. Prípadom sa už zaoberá polícia.