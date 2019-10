Wisterovej manžel je na úteku spolu s ich malými synmi: Medzinárodný zatykač pre únos!

V hľadáčiku polície! Jeremy Hulsh (40), manžel moderátorky Very Wisterovej (42), si poriadne zavaril, keď minulý štvrtok utiekol s ich synmi Harlowom (8) a Theom (5) zo Slovenska v čase, keď mal s nimi súdne vymedzený styk.

Zúfalá matka, ktorá je na pokraji svojich síl, Novému Času priznala, že sa snaží deti získať naspäť stoj čo stoj za pomoci kompetentných úradov. Tie už na únoscu vydali medzinárodný zatykač. Podľa informácií, ktoré priniesol včera Nový Čas, sa totiž zdá, že chlapci aj s otcom sú už v Amerike, kam sa dostali po realizácii diabolsky premysleného plánu. Zavaril si na medzinárodný problém! Aj tak by sa dala nazvať situácia, v ktorej sa svojím nerozvážnym konaním ocitol manžel moderátorky Very Wisterovej Jeremy. Hudobný producent americko-izraelského pôvodu totiž utiekol so synmi Harlowom a Theom z bratislavského nákupného centra a podľa informácií Nového Času sa už trojica nachádza v Amerike. Wisterová, ktorá je so silami v koncoch, má však oporu v rodine a priateľovi Michalovi.

„Som na stretnutí v tejto veci a nemôžem hovoriť. Ozvem sa vám, popoludní to budeme riešiť,“ povedala Novému Času Vera. Tá zburcovala všetky relevantné inštitúcie. ,,Potvrdzujeme, že v prípade neoprávneného premiestnenia maloletých detí občianky SR pani V. Hulsh Wisterovej do cudziny sme v kontakte s kompetentnými orgánmi v SR, ako aj s príslušnými orgánmi v zahraničí. Prípadu venujeme sústredenú pozornosť. Viac v tejto chvíli s ohľadom na citlivosť prípadu zverejniť nemôžeme,“ napísal nám riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga. Záležitosť riešia aj súd a polícia.

„Okresný súd Bratislava V dňa 26. 10. 2019 vydal príkaz na zatknutie spolu s medzinárodným zatýkacím rozkazom pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a pre prečin únosu,“ pridal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak a jeho slová nám potvrdili aj z polície. „V súvislosti s medializovaným prípadom môžeme potvrdiť, že policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V vykonávajú vyšetrovanie vo veci trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia a vo veci trestného činu únosu. Po osobách aj naďalej intenzívne pátrame,“ prezradila hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Slamková.

Diabolský plán

Je zrejmé, že v prípade Jeremyho nešlo o žiadne skratové konanie, ale o detailne premyslený diabolský plán. „Podľa posledných indícií sa otec presunul z obchodného domu v Bratislave aj s deťmi do Maďarska na súkromné letisko v Győri. Odtiaľ leteli do Londýna a ďalej do kanadského Toronta,“ uviedol pre Nový Čas správca stránky o nezvestných Štefan Farkaš, ktorý bol 11 rokov šéfom bezpečnosti nadnárodnej spoločnosti. Napriek tomu, že kompetentné orgány ihneď konali a na žiadosť Interpolu vydal Okresný súd Bratislava V dokumenty na zadržanie otca a detí pri lete z Kanady do Chicaga, všetci sú aj naďalej nezvestní.

„Súd dokumenty vydal za 17 minút. Otec ani deti ale neboli v lietadle, kde Interpol predpokladal,“ doplnil Farkaš. Hulsh totiž nenechal nič na náhodu a pri únose mu mala pomáhať aj jeho rodina. „Otec zrejme zvolil cestu z Kanady do USA autom. Z Toronta ich mal autom vyzdvihnúť Hulshov brat, ktorý žije v Chicagu,“ dodal správca stránky.

Vrátia sa na Slovensko?

Novému Času sa podarilo zistiť, že aj po nájdení detí, v čo matka pevne verí, bude možno problém s ich návratom na Slovensko. Podľa Andrey Cisárovej, ktorá je riaditeľkou Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže, je všetka zodpovednosť na jedinom človeku. A to sudcovi, ktorý by daný prípad mohol v budúcnosti riešiť. „Ak matka alebo blízka osoba detí podá návrh na americký súd o návrat detí na Slovensko, ten zváži a rozhodne, či sa deti vrátia späť, alebo nie,“ vyjadrila sa pre Nový Čas Cisárová. „Podľa môjho názoru by mali byť deti vrátené na Slovensko, na miesto, kde žili, ale súdy sú nezávislé a rozhodujú podľa medzinárodných dohovorov, nevylučujem, že nemôže rozhodnúť aj inak,“ uzavrela.