Lídri EÚ oficiálne schválili odklad brexitu: Tusk sa s Britmi rozlúčil a v jednej veci ich varoval

Dvadsaťsedem členských krajín Európskej únie v utorok formálne potvrdilo ďalší odklad brexitu, ktorý už v pondelok dohodli diplomati. Na twitteri o tom informoval predseda Európskej rady Donald Tusk.

Britov zároveň varoval, že by mohol byť aktuálny odklad posledným. Spojené kráľovstvo malo EÚ pôvodne opustiť už 29. marca, ďalším termínom bol 12. apríl a teraz 31. október. Podľa aktuálne schváleného odkladu by mala Británia z EÚ odísť najneskôr 31. januára budúceho roku.

"EU27 formálne prijala odklad. Mohol by to byť posledný. Prosím, využite daný čas, ako najlepšie to pôjde," napísal na twitteri Tusk. V príspevku sa s Britmi tiež rozlúčil. Na začiatku decembra ho totiž po piatich rokoch vo funkcii predsedu Európskej rady nahradí bývalý belgický premiér Charles Michel. "Budem vám ďalej držať palce," dodal Tusk, ktorý dal v minulosti mnohokrát najavo, že by si želal, aby Británia v EÚ zostala.

Európska dvadsaťsedmička sa už v pondelok dohodla, že schváli odklad brexitu do konca januára 2020. Pokiaľ ale Británia schváli "rozvodovú" dohodu pred uplynutím novej lehoty, môže opustiť úniu skôr a to k prvému dňu nasledujúceho mesiaca. Britský premiér Boris Johnson odklad prijal. Odklad v pondelok predbežne schválili veľvyslanci 27 krajín EÚ. V utorok sa v Bruseli zišli aj písomné súhlasy lídrov jednotlivých štátov, ktorí museli stanovisko formálne potvrdiť.