Opäť pobavil celý svet!

Peter Sagan je momentálne so svojim tímom BORA-Hansgrohe na tímovom sústredení v Tirolsku. A tam majú o zábavu postarané. Slovenský cyklista, ktorý nedávno oznámil, že sa premiérovo zúčastní na pretekoch Giro d'Italia, si vyskúšal hádzanie sekery na terč.

A išlo mu to výborne. Trafil sa priamo do stredu! "No, zdá sa, že v hádzaní sekier nie som zlý," napísal pod video. V komentároch však Peter prezradil, že nakrútiť toto video sa podarilo až na desiaty pokus.