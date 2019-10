Moderátor Junior zažíva pri varení vo svojej šou poriadne šoky: Hlboké rezné rany aj popáleniny

Išlo do tuhého! Moderátor Milan Junior Zimnýkoval (41) je už dlhé roky tvárou šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. V zákulisí to nie je vždy také veselé ako pred kamerami. Ako moderátor prezradil, že súťažiaci neraz mali v rukách okrem varešky aj vlastnú krv.

Milan Zimnýkoval zastrešuje kuchársku jojkársku šou, kde nie je núdza o adrenalín. Ten však nepramení len z toho, že súťažné tímy musia svoj pokrm uvariť za rekordne krátky čas. „Najčastejšie sú popáleniny z oleja a porezania - niektoré sú povrchové, jedno sme mali na šitie, keď to nešlo zafačovať, že pokračujeme ďalej,“ povedal Novému Času moderátor, ktorý dodal, že pri nakrúcaní je v zákulisí vždy pripravený záchranár:

„Ak sa niečo stane, že šmyk nožom, ide hneď. Aj keď sa dovarí, skontroluje, prelepí a tak ďalej. Aj nechty odišli nejaké do šalátov, ale nebolo to nič vážne,“ dodal Junior, z ktorého si kolegovia dokonca raz vystrelili, keď nafingovali, že jeden zo súťažiacich odpadol. „Aj som sa do studena spotil. Už som začal, že vodu, záchranára, zrušil som záber aj varenie,“ uzavrel moderátor, ktorý sa niekedy zapotí viac než samotní súťažiaci.