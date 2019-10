Chameleón Juraj Bača prekvapuje čoraz viac: Vymení herectvo za spevácku kariéru?

Herca Juraja Baču (32) všetci poznajú ako nadaného herca a predovšetkým ako policajta zo seriálu Komisár Rex. Sympaťák sa však venuje aj spevu, ktorý mu ide viac ako dobre.

Za sebou má už dokonca niekoľko koncertov ako predskokan. A podľa jeho slov je pre neho muzikantská cesta veľmi lákavá. Vymení nakoniec herectvo za gitaru?

Bačovi zachutilo herectvo v seriáloch, ale aj vo filme. Nedávno si zahral v novinke Amnestie, ktorá je momentálne v kinách. Okrem toho mu však vonia aj spevácky chlebíček, z ktorého by chcel ochutnať viac. „Mám to v merku, objavil som to len nedávno. My herci... viete, vždy hráte nejakú postavu. Hráte síce cez seba, ale niekoho iného. Hráte text, ktorý vám niekto napísal, scenárista alebo autor hry,“ povedal Novému Času Juraj, ktorý vidí v hudbe obrovskú slobodu.

„Ak máte niečo na srdci, ak chcete niečo povedať, či vykričať do sveta, môžete to urobiť, ako chcete. Vlastnými slovami, cez seba,“ dodáva Bača, ktorého budeme možno onedlho počuť aj z rádia. „V tom vidím obrovskú pridanú hodnotu muziky, čiže nevylučujem, že by som skúsil nejaký hudobný projekt. Mám kvantum básní aj piesní. Ako herec môžem naspievať pieseň o láske či o spoločnosti - a už to môže mať svoju váhu,“ uzavrel.