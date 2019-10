Veterán Pečovský prehovoril: Nasledovať Jágra? Vylúčená vec!

Necítil, že by ho prešiel valec! Viktor Pečovský (36), tretí najstarší hráč futbalovej Fortuna ligy, odkopal proti Trnave prvý raz v tejto sezóne kompletných 90 minút.

prezradil pre Nový Čas matador žilinského klubu. Do športového dôchodku sa vraj ešte nechystá. Viac príležitostí dostáva v druholigovom béčku. V nižšej súťaži je intenzita predsa len menšia. „Futbal mi stále chutí a baví ma. Roky neoklamem, ale som zdravý a trénujem naplno. Cítim, že chalanom ešte môžem pomôcť a poradiť. Udržiavam sa v kondícii, aby som na ihrisku nevyzeral tak, že zavadziam. Užívam si."

Väčšina futbalistov, s výnimkou brankárov, sa vo vyššom veku sťahuje viac dozadu. Obrancovia sa tak nenabehajú ako stredopoliari. Pečovský nad tým neuvažuje.

Za svoju futbalovú dlhovekosť vďačí veciam, o ktorých si iní myslia, že sú to maličkosti. „Každý by mal poznať svoje telo a vedieť, čo mu robí dobre. Ja masáže veľmi nemusím, no viem, že mi pomáha ľadová voda. Snažím sa dobre a zdravo stravovať. Viacerí podceňujú spánok. Podľa mňa je najdôležitejší.“

Český hokejista Jaromír Jágr má o 11 rokov viac a s vrcholovým športom nie a nie skončiť. Chce ho Viktor nasledovať? „Vylúčená vec. Jágr je v tomto výnimočný a hokej zasa úplne iný šport ako futbal."

V jednom má Pečovský jasno – plánuje ostať pri futbale aj po kariére. Zatiaľ nevie, kedy príde deň D. „Pomaly si to upratujem v hlave. Kým však bude telo slúžiť, rád by som hrával. Zmluvu v Žiline mám do konca roka. Ak by som sa vydal na trénerskú dráhu, rád by som začal u 10-ročných chlapcov,“ uzavrel Pečovský.

TOP 10 matadorov Fortuna ligy

Meno/Post/Klub/Vek

Martin Kuciak brankár Nitra 37 rokov

Igor Žofčák stredopoliar Michalovce 36 rokov

Viktor Pečovský stredopoliar Žilina 36 rokov

Miloš Volešák brankár Žilina 35 rokov

Petr Bolek brankár Trnava 35 rokov

Martin Chren obranca Zl. Moravce 35 rokov

Pavol Penksa brankár Sereď 34 rokov

Tomáš Hučko obranca Sereď 34 rokov

Pavol Farkaš obranca Nitra 34 rokov

Lukáš Tesák obranca Pohronie 34 rokov