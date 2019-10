Má sa na čo tešiť: Sagana čaká na Gire peklo!

Šprintovať bude aj v Maďarsku!

Až tri individuálne časovky v celkovej dĺžke 58,8 km, šesť etáp vyhovujúcich šprintérom, sedem etáp so strednou náročnosťou, ale aj päť mimoriadne náročných previerok s horským profilom figurujú v programe 103. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia(9. - 31. 5. 2020), ktoré budú štartovať u našich južných susedov.

Zaujímavosťou je, že prvá aj posledná etapa budúcoročného Gira budú časovky. Tou prvou je premiéra v Budapešti na 8,6 km, poslednou 16,5 km z Cernusco sul Naviglio do Milána s cieľom na Piazza Duomo. Miláno bude hostiť záver pretekov už po sedemdesiaty ôsmy raz. Treťou časovkou bude 14. etapa, tzv. vínna, na trase Conegliano - Valdobbiadene s dĺžkou 33,7 km.

Štart aj cieľ na Etne

Prvé tri etapy Giro d´Italia 2020 sa odjazdia po prvý raz na maďarskom území. Budapešť sa stane štrnástym dejiskom Grande Partenza, teda Veľkého štartu, v histórii. Ďalšie tri etapy po Maďarsku pelotón Gira 2020 strávi na Sicílii, kde bude vrcholom jeho snaženia 5. etapa so štartom aj cieľom na známej sopke Etna (150 km). Záverečné 18 km dlhé kľukaté stúpanie bude mať priemer 6 až 7 %, ale v záverečných troch kilometroch sa cesta zdvihne až na 10 %.

Tohto sa všetci boja

Zrejme najväčšou výzvou pre cyklistov bude predposledná 20. etapa z Alby do Sestriere s dĺžkou 200 km. V mimoriadne náročnom horskom teréne pretekári nastúpajú 5 300 výškových metrov, vrátane 21 km dlhého stúpania na Colle dell´Agnello s priemerom 6,9 %, Nasledovať bude 13,9 km dlhý „výjazd“ na Col d´Izoard s priemerom 7,1 % a 6,4 km na Colle del Monginevro s priemerom 6,7 %. To ešte nebude všetko, lebo v závere príde ďalšia chuťovka - 11,3 km cieľové stúpanie do lyžiarskeho strediska Sestriere s priemerným sklonom 6 %.