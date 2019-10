Vedci zmapovali DNA, zistili, kde pred 200 000 rokmi žili naši predkovia: Odkiaľ sa po svete rozšírili moderní ľudia?

Všetci pochádzame z Botswany. Aspoň to tvrdia vedci, ktorí sa pomocou mapovania DNA snažili zistiť, odkiaľ mohli prísť moderní ľudia.

Bádatelia sú presvedčení, že odhalili kolísku ľudstva. Skúmali DNA viac ako tisíc Afričanov a gény zdedené v materskej línii ich priviedli k spoločným predkom v Botswane. Štúdium záznamov DNA a migračných trás v minulosti ukazuje, že všetci ľudia majú genetické korene z tohto regiónu spred 200 000 rokov. V tom čase bolo južne od rieky Zambezi veľké jazero, okolo ktorého sa všetko zelenalo.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Pred 130 000 rokmi však výkyvy zemskej osi spôsobili, že oblasť začala vysychať a to donútilo tamojších ľudí, aby si hľadali nový domov. Postupne sa dostali do ďalších častí Afriky a neskôr na Blízky východ. Odtiaľ sa rozšírili do Európy aj do Ázie a cez Sibír do Ameriky.Etnická skupina Khoe San, ktorá tam dodnes žije, je podľa DNA priamym potomkom predkov celého ľudstva.