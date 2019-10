V Belgicku majú strach: Pedofilný vrah Dutroux chce na slobodu

V roku 2004 dostal Marc Dutroux (62) doživotný trest za únos, mučenie a znásilnenie šiestich dievčat a za smrť štyroch z nich. Teraz sa chce z väzenia dostať von!

Tento sériový pedofilný vrah sedí vo väzení už 23 rokov a asi mu je to už pridlho. Zažiadalo sa mu ísť na slobodu. Nebude to však vôbec také jednoduché. Žiadosti o podmienečné prepustenie musí predchádzať nový psychiatrický posudok. Práve o ňom sa pojednávalo pri zvláštnom zasadnutí súdu vo väznici Nivelles, kde si Dutroux svoj trest odpykáva. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bruselský trestný súd nakoniec schválil žiadosť právnika Bruna Dayeza o vytvorenie výboru expertov na prehodnotenie duševného stavu Dutrouxa. Experti budú mať za úlohu posúdiť, či u pedofilného vraha existuje nebezpečenstvo recidívy, čo je jedným z kľúčových kritérií pre rozhodovanie súdu. Pre obhajcov a samotného Dutrouxa je toto krok vpred, pretože sa pripravujú zažiadať o podmienečné prepustenie v roku 2021. Naposledy ho vyšetrovali pred 15 rokmi a prišli vtedy k záveru, že Dutroux je psychopatická osobnosť a narcista so sklonmi k perverzii.

Doživotie dostal za únos šiestich dospievajúcich dievčat, ktoré držal vo svojej pivnici, kde ich opakovane znásilňoval a mučil. Dve z nich zabil, ďalšie dve zomreli od hladu. Zvyšné dve polícia po jeho zatknutí zachránila. V Belgicku zvyknú byť odsúdenci prepustení po 30 rokoch, v prípade Dutrouxa by to bolo v roku 2026. V roku 2013 súd jeho žiadosť o prepustenie do domáceho väzenia odmietol s odôvodnením, že by mohol znova páchať zločiny.