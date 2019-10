Opozícia opäť vyzýva Glváča, aby sa vzdal funkcie: Matovič ho prirovnal k Mizíkovi

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na brífingu v mene celej opozície opätovne vyzval podpredsedu parlamentu Martina Glváča, aby odstúpil zo svojej funkcie.

Opozícia je podľa slov Matoviča sklamaná, že predsedovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi nevadí, že Glváč je sluha mafie. Glváča prirovnal Matovič ku kotlebovcovi Stanislavovi Mizíkovi, ktorý sa tváril, že nepísal statusy, za ktoré bol pred súdom. Podľa Matoviča to je typický príklad zla v politike. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) si myslí, že človek s takouto povesťou a s prepojením na mafiu nemôže ďalej zastávať funkciu podpredsedu NR SR. „Nevadí to ani Andrejovi Dankovi ani Petrovi Pellegrinimu. Povedali svojim poskokom, aby zariadili, že schôdza dnes nebude," povedal Matovič. Reagoval tak na to, že poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze, na ktorej chcela opozícia odvolávať Glváča.

Podpredseda NR SR podľa informácií médií intenzívne komunikoval s Marianom Kočnerom, ktorý v súčasnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Matovič tvrdí, že Glváč je len špičkou ľadovca v boji proti mafii, no „rovnakých Glváčov sú v Smere desiatky". Glváč by mal podľa Matoviča v sebe objaviť zbytky zbojníckej alebo mafiánskej cti. Matovič tvrdí, že má informácie z kuchyne Smeru-SD. Podľa nich je proti odchodu Glváča iba predseda Smeru Robert Fico.