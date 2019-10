Slováci v predkvalifikácii MS 2023 proti Islandu, Kosovu a Luxembursku

Slovenská basketbalová reprezentácia sa v rámci prvého kola predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 stretne v B-skupine s Islandom, Kosovom a Luxemburskom.

Rozhodol o tom žreb v sídle Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) vo švajčiarskom Miesi.

Slovákom sa v lete nepodarilo postúpiť z predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021, v záverečnom treťom kole obsadili v F-skupine nepostupové druhé miesto s bilanciou dvoch výhier a dvoch prehier. Na základe tohto umiestnenia pôvodne hrozila až približne dvojročná odmlka od súťažnej konfrontácie, FIBA však poupravila svoj harmonogram na najbližší štvorročný cyklus.

Slováci boli pri žrebe na základe svetového rebríčka FIBA v druhom koši. S Kosovom odohrali zverenci trénera Žana Tabaka v lete prípravné zápasy, v oboch prípadoch (85:79, 82:65) boli úspešní. Island sa zúčastnil na ME v rokoch 2015 a 2017, no bez výraznejšieho úspechu. Luxembursko je basketbalovým trpaslíkom, ani v jednom prípade nepostúpilo z kvalifikácie na ME, respektíve MS.

Hlavným trénerom reprezentácie zostáva Chorvát Žan Tabak, Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) spolu s ním ponechal vo funkcii aj asistenta trénera Španiela Alberta Blanca Vila. Novou tvárou v realizačnom tíme bude Michal Madzin, ktorý tiež bude zastávať post asistenta trénera.

V skupinovej fáze predkvalifikácie MS 2023 sa tímy stretnú systémom doma - vonku. Ďalej postúpia tímy na prvých dvoch miestach, v ďalšom kole predkvalifikácie sa k ním pripojí osmička družstiev z kvalifikácie ME 2021. Hrať sa budú vždy dve stretnutia v tzv. asociačných termínoch: 17. - 25. februára 2020, 23. novembra - 1. decembra 2020 a 15. - 23. februára 2021.

Svetový šampiónat v roku 2023 sa premiérovo uskutoční vo viacerých krajinách. Basketbalovú špičku privítajú v Indonézii, Japonsku a na Filipínach.



žreb 1. kola predkvalifikácie MS 2023:

A-skupina: Bielorusko, Portugalsko, Cyprus, Albánsko

B-skupina: Island, SLOVENSKO, Kosovo, Luxembursko