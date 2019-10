Dáda Patrasová v obrovskom strachu kvôli mladej dcére: Ďalší nádor v prsníku?

Česká hrečka Dagmar Patrasová má s hudobníkom Felixom Slováčkom dcéru Aničku (24).

Talentovaná blondínka sa taktiež venuje herectvu, hviezdila aj v českej verzii šou Tvoja tvár znie povedome. Pred troma rokmi zažívala ťažké chvíle, keď si v prsníku nahmatala dve hrčky. Našťastie sa ukázalo, že išlo o nezhubné nádory. ,,Za to, čo sa deje v mojom tele, si môžem sama. Nevážila som si samu seba a kašlala na svoje zdravie,“ povedala vtedy Blesku.

Ako teraz informuje Rytmus života, Anička má mať po rokoch v prsníkoch nález znova. ,,Niečo jej našli, ale ako je to ďalej, to presne neviem,“ povedal Felix Slováček s tým, že sú rozcestovaní. Väčší strach naháňa vyjadrenie Aničkinej matky. ,,Mám veľký problém v rodine. Je to vážne. Ospravedlňujem sa, ale viac hovoriť nebudem,“ vyjadrila sa Patrasová.