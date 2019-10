Pellegrini pod paľbou otázok naznačil viac ako chcel: Veľavravné slová o Glváčovi

Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini by uvítal, keby podpredseda parlamentu Martin Glváč odstúpil.

Naznačil to v reakcii na otázky novinárov, či by mal Glváč z funkcie odísť. Glváč má popoludní čeliť v pléne odvolávaniu z funkcie pre jeho komunikáciu s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

"V záujme toho, aby strana ako taká mohla dosiahnuť čo najlepší výsledok, mala by byť schopná urobiť všetko pre to, aby eliminovala akékoľvek podozrenia, že to nemyslí úprimne a vážne. A preto si myslím, ak by postoj pána Glváča k jeho ďalšiemu pôsobeniu mohol smerovať týmto smerom, tak ja ako podpredseda strany to len uvítam, pretože by to určite pomohlo strane Smer naďalej pokračovať v kampani a nejakým spôsobom si chrániť svoju povesť a dobré meno," uviedol Pellegrini na otázku, či by mal Glváč z funkcie odísť.

Pellegrini tiež povedal, že kto sa cíti nevinný, má právo bojovať. "Na druhej strane, ak niekto vie, že pochybil, možno je lepšie z kratšej cesty ísť dolu, ja by som to tak urobil," uviedol.

Na Pellegriniho postoji podľa jeho slov nič nemení to, že senát Špecializovaného trestného súdu povolil prepis komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema ako dôkaz. "Každý by mal vedieť bez toho, či to niekto zverejní, či to súd uzná, čo si s kým písal, čo s kým hovoril a čo s kým riešil a na základe toho by mal prijímať svoje rozhodnutie a nie na základe toho, aká časť sa dostala na verejnosť," povedal Pellegrini.

Na utorok o 15.00 h je zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať Glváča z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom je jeho komunikácia s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Glváč už medzitým povedal, že ku komunikácii zaujme stanovisko v piatok popoludní. Zároveň potvrdil, že s Marianom K. komunikoval.