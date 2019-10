Poslanec Glváč priznal: S Kočnerom som komunikoval, ale...

Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) v utorok zaujme stanovisko k jeho údajnej komunikácii s Marianom Kočnerom.

"Určite sa dnes stretneme na nejakom brífingu alebo dostanete stanovisko, pravdepodobne sa stretneme v popoludňajších hodinách," povedal novinárom pred centrálou Smeru-SD. Glváč potvrdil, že s Marianom Kočnerom komunikoval. "Samozrejme, ale nie tak, ako sa to uvádza v tých správach, mnoho z nich je prekrútených, vytrhnutých, mnohé tam chýbajú," vysvetlil svoju komunikáciu. "Ja nemám vedomosť, že som s ním komunikoval, keď bol obvinený," doplnil.

Na informáciu, že senát Špecializovaného trestného súdu povolil prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema ako dôkaz, Glváč reagoval, že je to "vec súdu" a ešte to stále nemusí znamenať, že komunikácia je autentická. Ku komunikácii podpredseda parlamentu zaujme stanovisko aj v prípade, že by sa mimoriadna schôdza na jeho odvolávanie neotvorila. "K tomu, čo môžem, určite zaujmem stanovisko," skonštatoval Glváč.

Na utorok o 15.00 h je zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať Glváča z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.