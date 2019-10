Dievčenský idol Shawn Mendes priznal frustrujúci zážitok s britskou kráľovnou: Naozaj mu toto urobila?

Britská kráľovná Alžbeta II. má už obdivuhodných 93 rokov.

Z toho 67 rokov plní funkciu vladárky Spojeného kráľovstva, čo znamená takmer nonstop verejnú službu a stretávanie sa s tisícami ľudí z celého sveta. Nie s každým logicky dokáže prehodiť pár slov. A čo také objavné by jej mohol povedať 21-ročný popový spevák?

A tak pri Shawnovi Mendesovi využila protokol a stála mlčky desať minút. Nervózny kanadský spevák stále dúfal, že na neho prehovorí, aby mohol spustiť. Lenže Alžbeta mlčala a ani sa na neho nepozrela. Shawn vlani spieval na koncerte k oslave 92. narodenín kráľovnej. V talkšou Ellen DeGeneres sa nedávno posťažoval, aké frustrujúce bolo stáť mlčky desať minút hneď vedľa najslávnejšej panovníčky sveta.

,,Som napoly Brit, takže tam boli môj dedo a moja babička, bola to pre nich obrovská udalosť. Stál som v zákulisí, stojím a čakám, kým pôjdem na pódium, a zrazu hneď vedľa mňa príde a postaví sa kráľovná. A vy nesmiete povedať nič, nie je vám dovolené hovoriť na ňu, kým ona na vás neprehovorí ako prvá. Takže to bolo tak desať minút trápneho ticha medzi mnou a kráľovnou. Vôbec sa na mňa ani nepozrela. Ja som sa na ňu niekoľkokrát pozrel a hovorím si, nemal by som na ňu asi ani pozerať. Bolo to veľmi bláznivé, nepovedala vôbec nič," sťažoval sa mladučký hudobník zvyknutý na to, že po ňom šalejú davy, kamkoľvek sa pohne. V zákulisí vedľa kráľovnej však bol zrazu vzduch.