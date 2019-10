Zadržaná finalistka Miss Intercontinental sa bojí o život: Zúfalá prosba o pomoc

Finalistka súťaže Miss Intercontinental 2018 z Iránu, ktorú už dva týždne zadržiavajú na letisku na Filipínach, požiadala v utorok pre obavy o svoj život o pomoc. Informovala o tom agentúra DPA.

Baháre Záre Baháríovú (31) zadržali 17. októbra po prílete do filipínskeho hlavného mesta Manila z Dubaja na základe zatykača vydaného Interpolom, uviedol imigračný úrad. V Iráne je totiž obvinená z údajného ublíženia na zdraví. Podrobnosti však známe nie sú.

"Dnes je to už 13 dní, čo som tu bez (nových informácií)," napísala Baháríová v utorok na sociálnej sieti Twitter. "Filipíny pre mňa už nie sú bezpečné. Potrebujem bezpečné miesto na život, kde by som sa nemusela neustále oň báť," uviedla.

Baháríová reprezentovala Irán na súťaži krásy, ktorá sa v januári konala v Manile. Na Filipínach žije od roku 2014, keď tam začala študovať zubné lekárstvo.

Iránka všetky obvinenia vznesené voči svojej osobe odmieta a dodáva, že ide o prenasledovanie, ktorého dôvodom je jej politický aktivizmus. Ak by bola prinútená vrátiť sa do Iránu, hrozí jej podľa vlastných slov väzenie či dokonca trest smrti. "Keby som sa musela vrátiť do Iránu, zavraždili by ma alebo uväznili na 25 rokov za kritiku iránskej vlády," povedala pre televíziu ABS-CBN News.

Filipínske ministerstvo zahraničných vecí odmietlo prípad komentovať s odôvodnením, že prebieha proces zvažovania jej žiadosti o azyl.

Medzinárodná súťaž krásy Miss Intercontinental vznikla v roku 1973 a organizuje ju spoločnosť World Beauty Organization sídliaca v Paname.