Nepoučiteľný neverník Prachař?! Českú herečku podvádzal so študentkou a to nie je všetko

Český moderátor Jakub Prachař sa už ani nesnaží zachrániť vzťah s manželkou Agátou.

Ruka v ruke sa už vodil s modelkou Denisou Dvořákovou, zatiaľ čo Agáta stále dúfala vo vzkriesenie vzťahu. ,,Verila som, že sa to medzi nami urovná. Je mi to ľúto," povedala po prevalení manželovho nového románika pre Blesk. Otázkou je, kedy Prachařov vzťah s Dvořákovou začal, keďže portál šíp.cz nedávno pripomenul, že moderátor je hotovým odborníkom na paralelné vzťahy. S herečkou Marthou Issovou randili tri roky a pôsobili ako ideálny pár. Lenže Prachař si našiel milenku – študentku z Bosny Mirnu Silajdžič.

Zamiloval sa do nej a neskôr Issovú opustil. Tá krach vzťahu niesla zle a hlavne keď sa po čase dozvedela, že Jakub mal pomer so študentkou už niekoľko mesiacov predtým, ako sa s ňou rozišiel. S Mirnou to Prachařovi vydržalo pár rokov, lenže potom sa zopakoval podobný scenár! Moderátor totiž spoznal svoju terajšiu manželku Agátu a chodil s oboma ženami naraz. Ako píše šíp.cz, Mirna sa o novej láske svojho partnera dozvedela z novín. Podľa portálu Prachařovi Agátu asi zoslal vesmír „za odmenu“.

Moderátorka ho mala podviesť hneď s niekoľkými mužmi a podľa šíp.cz jej neveru trikrát odpustil. Situácia sa vyhrotila začiatkom roka 2017, keď sa prevalila Agátina nevera s fotografom a Prachař mohol pochybovať, či je dcéra Mia, ktorú vtedy nosila pod srdcom, vôbec jeho. Ďalšia kríza páru začala tento rok na jar a každý čakal, či sa Prachařovci nakoniec udobria. Keď v polovici októbra Blesk priniesol fotky moderátora s Dvořákovou, bolo jasné, že manželstvu je koniec. A vyzerá to, že Prachař si opäť našiel nový vzťah ešte predtým, než oficiálne ukončil ten starý.