Máte nad 35? Aj vám môže hroziť problém s erekciou. Tu je dôvod!

Zažili ste aj vy šok, keď vaša erekcia opäť nebola stopercentná? Pomôže zvýšenie testosterónu?

Muži myslia na sex v priemere dvakrát viac ako ženy. Nemusí však ostať len pri myšlienkach. Pokiaľ teda neprežijete pohromu, ktorá sa dokonca môže opakovať: problém s erekciou.

Začína to nevinne

Počiatočné problémy sa dostavia pomerne nenápadne, ale postupom času môžu nabrať ďaleko väčšie rozmery. Mužov po tridsiatke trápi zvyčajne postupná strata vlasov, problémy so spánkom, neskôr sa pridružia ťažkosti v sexuálnej oblasti. Dôvodom býva najmä postupný úbytok potrebných hormónov - najmä testosterónu - ktoré toto všetko ovplyvňujú, zmeny zdravotného stavu a aj nezdravý životný štýl.

Aký podiel viny nesie testosterón?

Od puberty hormóny vyvolávajú doslova explóziu. Aj najmenší podnet spôsobuje, že dospievajúci mladí muži pociťujú tesno v nohaviciach. Bohužiaľ, nič netrvá večne. Postupom času krivka libida začne klesať. Muži pociťujú znížený záujem o sex, sledovanie porna, dokonca masturbáciu. Dôvod? Testosterón.

Ten je zodpovedný za mnohé procesy v mužskom tele, aj libido, erekciu, zdravie kostí, rozvoj svalov, produkciu spermií. Hladina testosterónu prirodzene začne klesať po dosiahnutí približne 35. roku muža. Kvôli tomu páni môžu prísť nielen o chuť na sex, ale aj schopnosť vôbec sex mať. Každého štvrtého muža vo veku nad 40 rokov trápi práve nedostatok testosterónu, ktorý súvisí so schopnosťou dosiahnuť alebo udržať erekciu, čiže s erektilnou dysfunkciou.

Je vôbec možné erekciu zachrániť?

Znížený záujem o sexuálnu aktivitu môže vyplývať aj zo strachu, že sa podobná situácia opäť zopakuje. Vtedy je potrebné konať a pozrieť sa na to, čo môže byť príčinou. Na základe toho je možné určiť, čo môže váš sexuálny život opäť dostať do normálu a ako si zachovať kvalitnú a zdravú erekciu. Máme zopár tipov, ktoré by ste v tomto prípade mali zvážiť:

1. Zbavte sa stresu formou športu, meditácie, odpútajte sa denne aspoň na chvíľu od pracovných povinností a tlaku, ktorý na vás vyvíja. Aj stresové hormóny totiž môžu diskvalifikovať testosterón.

2. Obmedzte fajčenie, pretože práve vďaka dlhodobému usadzovaniu dechtu v cievach môže byť váš penis v ohrození (nedostane toľko krvi, koľko by na stoporenie potreboval).

3. Dajte svoj zdravotný stav do poriadku a nechajte sa vyšetriť u lekára. Za stratou erekcie a poklesom testosterónu totiž môžu stáť aj diagnózy ako cukrovka, vysoký krvný tlak a ďalšie.

4. Použite povolený doping vo forme tabletiek na prírodnej báze, ktoré môžu podporiť zvýšenie hladiny testosterónu.

5. Vyspite sa, a to aspoň 7 hodín, pretože aj nedostatok spánku môže spôsobovať to, že v posteli zažívate krušné chvíle.