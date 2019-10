Čo by mali rodičia povedať deťom o narábaní s peniazmi

Väčšina detí dostáva svoje prvé peniaze na základnej škole, už na prvom stupni. Mnohé aj ako darček od prajných starkých či strýkov a tiet. A na rodičoch je úloha, ako deti naučiť, aby svoje peniaze neminuli na hlúposti, ale si ich rozumne šetrili. Prinášame 7 rád, s ktorými to môžete zvládnuť.

1. Rozprávajte sa s deťmi – aj o peniazoch

Môžete sa na svoju matku či otca hnevať koľko len chcete, keď svojmu vnukovi či vnučke dáva do rúk nejakú tú bankovku, vaša ratolesť to môže vnímať inak: Prečo mama či tato bráni tomu, aby dostalo od starkých darček? Využite tieto situácie a začnite sa s deťmi rozprávať aj o peniazoch. Dostalo päť eur? Spýtajte sa, čo s nimi chce spraviť. Nemusíte sa hnevať, ak si bude chcieť kúpiť práve tú sladkosť, ktorú mu pravidelne kupujete – možno sa chce na vás podobať a nakupovať takisto „ako moja mamička“.

2. Nakupujte spolu s deťmi

Zapojte deti do nakupovania. Hneď v prvej fáze – spoločne pripravte zoznam vecí, ktoré do domácnosti potrebujete, aj ktoré chcete. Pýtajte sa pritom detí, čo koľko stojí a spočítajte hodnotu vášho nákupu podľa ich cien. Zahrajte si situáciu, že takýto nákup je veľmi drahý, a tak sa musíte rozhodnúť, čo z vášho zoznamu vyškrtáte. Svoju prípravu môžete ešte rozšíriť o zoznámenie dieťaťa s bankovkami a mincami – aj keď budete platiť kartou, nechajte ho, nech si mince ohmatá, poťažká, prezrie rub i líce platidiel. Takto pripravení sa vyberte do obchodu. Nechajte dieťa, nech samo vyhľadá požadovaný tovar. V prípade možnosti výberu nech samé rozhodne, ktorý výrobok vloží do košíka.

3. Učte ich, čo je drahé a čo je lacné

V tomto vzdelávaní môžete pokračovať rovno pri nakupovaní v obchode. Keď vyberie drahý variant výrobku, môžete sa rozprávať o tom, čo je drahé a čo je lacné. Vysvetlite mu, že keď kúpite tovar, ktorý stojí menej, môžete kúpiť viac vecí alebo ostanú peniažky na iné veci. Prípadne sa zahrať hru: keď nebude vyberať vždy najdrahšie veci a dokáže tak ušetriť z celkovej sumy nákupu, tak ušetrenú sumu (alebo len jej časť, napríklad polovicu) mu dáte ako vreckové.

4. Motivujte deti k šetreniu

Keď vaše dieťa dostane svoje prvé peniaze, máte šancu mu vysvetliť, že to, čo potrebuje, mu predsa kúpime vy, ale na to, čo chce, si môže tieto peniažky odkladať. A keď ich dokáže neminúť a dostane ďalšie, bude ich mať viac. Spýtajte sa, či si vie predstaviť, čo by si kúpilo, keď ešte dvakrát dostane po päť eur? Nenechajte sa vyviesť z pohody, keď dieťa zahlási, že túži po smartfóne, za aký by sa nehanbil ani sám generálny riaditeľ Zemegule. Môžete mu v obchode ukázať, koľko taký zázrak stojí a ako dlho by naň šetrilo – a áno, keď ho necháte túto úlohu vypočítať, precvičíte si s ním aj matematiku. Alebo ho naveďte na iný, skôr dostupný cieľ. Na začiatok to môže byť vhodnejšia cesta: dieťa by malo spoznať, ako chutí radosť z dosiahnutia cieľa, na ktorý si muselo sporiť nejaký čas. Len ten čas by nemal byť príliš dlhý, aby ho od sporenia neodradilo.

5. Založte dieťaťu vlastný účet

Dnes už nemusí mať človek osemnásť, aby si mohol v banke otvoriť svoj účet. Napríklad v Slovenskej sporiteľmi môže mať svoj účet už osemročné dieťa. Space účet Junior, určený pre najmenších, je vedený bezplatne. Banka k nemu vydáva aj platobnú kartu so štýlovým dizajnom. Čo je však podstatné, vlastný účet tiež pomôže viesť a učiť vaše dieťa k finančnej zodpovednosti.

6. Nezabudnite na bezpečnosť

Vlastná platobná karta oslobodí vaše dieťa od hotovosti vo vreckách či v peňaženke. Nezabudnite ho však poučiť o bezpečnosti: pomôžte mu zvoliť si vhodný PIN kód karty – žiadne štyri nuly, ani štyri jednotky či dátum jeho narodenia. Zvoľte si vlastnú kombináciu čísel, ktorú si však dieťa ľahko zapamätá, ale na ktorú ťažko príde niekto iný. Ukážte mu, ako sa vyberajú peniaze v hotovosti z bankomatu. Vysvetlite mu, z akého bankomatu má peniaze vyberať, aby za to neplatil žiadne poplatky.

7. Majte prehľad a plánujte

Účet v banke vám pomôže získať a mať prehľad, na čo vaše dieťa svoje peniaze míňa a ako sa mu darí peniaze hromadiť. Každomesačný výpis z účtu je vašou pravidelnou príležitosťou sa so svojím potomkom o peniazoch porozprávať. Vysvetlite mu, čo znamenajú jednotlivé položky vo výpise, vhodným spôsobom spolu prehodnocujte jeho finančné správanie. Tak jeho – a možno aj seba – navediete k zodpovednému spravovaniu svojich financií. Nespoliehajte sa pritom na školu, ani na inú inštitúciu. Toto je váš džob, vaša rodičovská úloha a zodpovednosť.