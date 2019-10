TOP 10 silných fotografií žien po pôrode: Tieto zábery by si mala pozrieť každá (budúca) matka

Ženy, nemáte sa za čo hanbiť! Tieto fotky sú dôkazom, aké silné je vaše telo a čo všetko dokážete uniesť.

Strie, nadváha, ovisnuté brucho... Ženy sa často počnúc tehotenstvom prestávajú cítiť komfortne a už vôbec sa nepovažujú za príťažlivé.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Telo ženy po tehotenstve nevyzerá dokonale, no je obrazom toho, že funguje dokonale - a to je to, na čom záleží aj v dobre, kedy je fyzická dokonalosť pomaly nadradená všetkému ostatnému. Pozrite si fotografie silných žien, ktoré obetovali pružnú pokožku, štíhlu postavu, aby darovali život. Tieto ženy si zaslúžia dvojnásobný obdiv, pretože svoje telo ukázali svetu.