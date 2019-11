Herec Peter Brajerčík sníva o zmene profesie: Tvrdá kritika o platoch učiteľov

Je stabilnou súčasťou Hornej Dolnej, po triumfe v šou Tvoja tvár znie povedome dostáva muzikálové ponuky, rozhodol sa naštudovať monodrámu, pred pol rokom sa mu narodil druhý syn a okrem toho si stíha robiť doktorát na VŠMU. Rozprávali sme sa s hercom Petrom Brajerčíkom (33).

Pred pár rokmi ste sa pustili do doktorátu na VŠMU. Už budete končiť?

Áno, teraz som urobil malú dizertačku a budúci rok by som to mal ukončiť.

Prečo ste sa na to dali? Hereckú kariéru máte dobre rozbehnutú, zrejme sa nenudíte...

(smiech) V prvom rade mám veľký rešpekt k učiteľom. Môžu najviac ovplyvniť životy mladých ľudí, ich myslenie. Učiteľ je jedna z najdôležitejších profesií v našej spoločnosti, mali by sme im dať všetok rešpekt a patrične ich ohodnotiť. Stále za nimi stojím, keď si žiadajú vyššie platy. Stretol som sa na svojej bývalej základnej škole v Krompachoch s pani učiteľkami, ktoré mi hovorili, že vlastne rodičia sa čudujú, prečo chcú viac peňazí... Pritom, človek, ktorý sedí za pultíkom u mobilného operátora, zarába viac. Tým nechcem znižovať žiadnu profesiu, ale učitelia sú zodpovední za celú budúcu generáciu. Zdá sa mi to choré. Pokiaľ ide o moju doktorandúru, najskôr musím urobiť výskum, a už len to, že musím niečo nové hľadať, s čím som doteraz nemal skúsenosť, je pre mňa výzva. Som taký človek, ktorý sa snaží komplikovať si život, lebo viem, že potom som efektívnejší. Je to zaujímavé dobrodružstvo, ktoré ma zároveň ovplyvňuje v mojom herectve. A moja základná motivácia stať sa pedagógom je, že ma to veľmi baví. Chcel by som raz študentom veľmi jednoducho povedať veci, ktoré keby mne niekto v ich veku povedal, veľmi by mi pomohli v profesnom živote.

Kým vy sa herecky naplno realizujete, vaša manželka, Ivana Kuxová, je už niekoľko rokov na materskej dovolenke. Nevidíte na nej, že by si to s vami už aj vymenila?

Ono v prvých dvoch-troch rokoch života dieťaťa je matka veľmi dôležitá. Ivka si to veľmi uvedomuje a ja som veľmi rád, že je taká, aká je. Robí to z najhlbšieho presvedčenia, že tým deťom dáva svojou prítomnosťou najviac, čo môže. Je to mnohokrát naozaj ťažké, hlavne teraz, keď už máme dve deti. Samozrejme, keď mám voľno, snažím sa pomáhať, ale keby sme si to vymenili, tak fakt neviem, či by som bol schopný robiť to s takou bravúrou a tak dlhodobo. (smiech) Neviem si to naozaj ani len predstaviť.