Zeman vyznamenal slávne české a slovenské osobnosti: Medzi ocenenými Jágr, Klaus aj Schuster

Radom bieleho leva v pondelok prezident Miloš Zeman vyznamenal podnikateľa Jána Antonína Baťu, niekdajšieho viedenského starostu s československými koreňmi Helmuta Zilka alebo svojho predchodcu Václava Klausa.

Najvyššie štátne vyznamenanie prepožičal taktiež vojnovým veteránom Emilovi Bočkovi, Josefovi Ocelkovi a Jaroslavovi Selnerovi. Rad bieleho leva dostal aj bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster a československý generál justičnej služby Bohuslav Ečer.

Radom Tomáša Garrigua Masaryka prezident ocenil evanjelického farára Jána Jelínka, ktorý pomáhal za druhej svetovej vojny ľuďom na Volyni. Zeman sa tento rok rozhodol in memoriam vyznamenať Jana Antonína Baťu, nevlastného brata zakladateľa obuvníckeho impéria Tomáša Baťu. Firmu riadil od bratovej smrti v roku 1932 do okupácie 1939. Po druhej svetovej vojne bol označený za zradcu a kolaboranta a prišiel o majetok. Očistený bol až v roku 2007 na základe archívnych informácií, podľa ktorých financoval odboj aj exilovú československú vládu. Zomrel v Brazílii. Jeho dedičia sa s ČR súdili o zabavený majetok, na súdoch ale neuspeli. Zeman často pripomína Baťu ako svojho predchodcu v pláne na prepojenie Odry, Dunaja a Labe. Ocenenie za neho prevzal vnuk.

Posledného žijúceho českého stíhacieho pilota v RAF Bočka vyznamenal Radom bieleho leva už prezident Klaus, dostal od neho ale vyznamenanie nižšej triedy. Zeman mu pri oslave jeho 96 narodenín sľúbil, že mu udelí rad najvyššej, teda prvej triedy. Boček bol od minulého týždňa niekoľko dní hospitalizovaný v nemocnici, na pondelkovom slávnostnom večere na Pražskom hrade sa ale zúčastnil.

Zeman vyznamenal aj ďalších dvoch vojnových veteránov. In memoriam ocenil Ocelku, pilota bombardérov z druhej svetovej vojny. Za druhej svetovej vojny sa zúčastnil na 45 náletoch. Zahynul pri cvičnom lete. Vyznamenanie prevzal Ocelkov vnuk. Posmrtne ocenil aj Selnera, ktorý sa po vypuknutí druhej svetovej vojny zapojil do odboja. Po úteku z protektorátu sa zúčastnil na bojoch pri Tobrúku, kde bol zranený. Na konci vojny ako veliteľ bojoval na východnom fronte. Ocenenie prevzal Selnerov syn. In memoriam bol vyznamenaný aj generál justičnej služby Bohuslav Ečer, ktorý sa za druhej svetovej vojny zapojil do odboja v londýnskom exile. Po vojne sa významne podieľal na odhaľovaní vojnových zločincov. Ocenenie prevzala Ečerova pravnučka.

Radom bieleho leva Zeman tento rok ocenil aj troch politikov. Odovzdal ho svojmu predchodcovi Klausovi, ktorý mohol rád v minulosti užívať z titulu svojej funkcie. Po odchode z postu hlavy štátu ho ale musel vrátiť. Zeman v prejave pri avizovaní vyznamenania pre Klausa s úctou a obdivom spomenul Václava Havla. "Stál na čele novembrovej revolúcie a bol aj na čele Charty 77," povedal. "Snažil som sa už pred niekoľkými rokmi vyznamenať profesora Valtra Komárka ako jedného zo spolupracovníkov Václava Havla," poznamenal s tým, že je rád, že dnes môže odovzdať vyznamenanie Klausovi, u ktorého vyzdvihol bohatú politickú kariéru.

Ďalším oceneným je Schuster, bývalý vysoký komunistický predstaviteľ, ktorý sa v roku 1999 stal prvým priamo zvoleným slovenským prezidentom. Posledným laureátom sa in memoriam stal Zilk, bývalý viedenský starosta a rakúsky minister školstva, ktorého chcel Radom bieleho leva vyznamenať už prezident Václav Havel. Pretože sa ale krátko pred ceremoniálom objavili informácie o spolupráci Zilka s komunistickou Štátnou bezpečnosťou, Havel od zámeru ustúpil. Neskôr sa za to na Žilkovom pohrebe ospravedlnil. Ocenenie od Zemana s dojatím prevzala Žilková manželka.

Zeman v pondelok tiež udelil jeden Rad Tomáša Garrigua Masaryka. Dostal ho Jelínek, evanjelický farár, ktorý za druhej svetovej vojny pomáhal ľuďom na ukrajinskej Volyni v čase národnostných bojov bez ohľadu na národnosť a vyznania. Rad prevzala vdova po Jelínkovom synovcovi.