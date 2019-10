Poslanec z SaS povedal, čo si myslí o predĺžení moratória: Postoj ĽSNS ho neprekvapil

Poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS) je presvedčený, že predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami nepochybne skončí na Ústavnom súde (ÚS) SR.

Verí však, že prezidentka zákon vetuje. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič si nemyslí, že návrh je protiústavný, podpora koaličného návrhu zo strany ĽSNS ho neprekvapila. Baránik tvrdí, že navrhovatelia dlhšieho moratória dúfajú, že ÚS nerozhodne dostatočne rýchlo, a tak bude zákon platiť aj pre najbližšie voľby. Verí však, že prezidentka zákon vráti a že sa podarí dosiahnuť pozastavenie zákona zo strany ÚS. Ten by totiž podľa Baránika mohol pozastaviť účinnosť zákona až do jeho finálneho rozhodnutia. Právna úprava by sa tak najbližších parlamentných volieb nedotýkala.

"Osobne si myslím, že aj keď návrh nie je správny, nie je to protiústavné," povedal Matovič pre TASR s tým, že podpora ĽSNS ku koaličnému zákonu ho neprekvapuje. Poukázal na to, že v minulosti ĽSNS podporila viaceré návrhy Smeru-SD. "Páni z vládnej koalície si myslia, že keď sa budú s ľuďmi hrať pred voľbami hru na slepú babu, potom im to vo voľbách záhadne vyjde," skonštatoval.

Baránika rovnako neprekvapilo, že návrh prešiel s podporou ĽSNS. Takýchto prípadov, keď ĽSNS pomohlo Smeru-SD pri schvaľovaní zákonov, bolo podľa neho viacero. "Vždy išlo o situácie, keď súčasný koaličný partner Smeru zlyhal pri hlasovaní a bol nahradený takpovediac nastávajúcim koaličným partnerom, za ktorého považujeme ĽSNS," povedal poslanec pre TASR.

"Neverím tomu, že by tam dohoda medzi ĽSNS a Smerom-SD nebola," zdôraznil predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Skonštatoval, že predsedu Smeru-SD Roberta Fica sa treba pýtať, či nie je pravda, že sa tajne stretával s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom. Pripomenul, že v pléne to tvrdil nezaradený poslanec Milan Špánik, ktorý vystúpil z ĽSNS. To, či novela skončí na ÚS posúdiť nevedel, je to však podľa neho možné.

To, že právna úprava môže skončiť na ÚS si myslí aj poslanec Mosta-Híd Peter Kresák. Vidí veľkú šancu na úspech. So zmenou nesúhlasí ani predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek odmieta tvrdenia o tom, že by mala strana akúkoľvek dohodu s ĽSNS pred hlasovaním.

Poslanci v pondelok odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ním zmenili aj zákon o volebnej kampani. Zákaz zverejňovať výsledky prieskumov sa tak predĺži zo 14 dní na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb.