Žena počas pôrodu dostala mŕtvicu a upadla do kómy: Po prebratí zistila čosi šokujúce

Žena pri pôrode synčeka prišla o pamäť, manžel jej napísal knihu, ktorá zachytáva ich lásku.

Camre Curto v 33. týždni tehotenstva cítila, že s ňou nie je všetko v poriadku. Ako informuje zahraničný portál Metro, opuchlo jej hrdlo, preto sa ponáhľala do nemocnice. Dostala silný záchvat, pretože sa jej nedalo dýchať, a lekári museli rýchlo rozhodnúť, čo spravia. Napokon vykonali cisársky rez, pri ktorom prišiel na svet 1,8-kilový Gavin. Camre ale dostala mozgovú mŕtvicu a zostala v kóme.

Jej manžel Steve Curto sa musel o synčeka starať úplne sám, naučil sa ho aj kŕmiť. Keď sa ale Camre prebrala z kómy, nastal obrovský šok. Mamička si nepamätala na to, že má manžela, ani na to, že bola tehotná a porodila chlapčeka. Ako následne uviedli lekári, mŕtvica zasiahla jej pravú aj ľavú časť mozgu, čo viedlo k vymazaniu krátkodobej a dlhodobej pamäte. Niekoľko mesiacov žila so svojimi rodičmi a hľadala si cestu k svojmu manželovi a synčekovi, pre ňu neznámych ľudí.

"Keď sa prebudila, videl som, že niečo nie je v poriadku. Nemala tušenie, s kým je, ani že práve porodila," povedal Američan. Ten sa rozhodol, že pre svoju manželku napíše knihu lásky, v ktorej zachytí každý ich krásny moment zo spoločného života. "Raz sme sedeli na gauči a ona mi povedala, že síce nevie, kto som, ale vie, že ma miluje," hovorí. Ako dodal, tieto slová ho posilnili a dali mu novú nádej.

Camre knižku číta s obrovským nadšením aj napriek tomu, že si na nič z toho nepamätá. Teraz si manželia aj s ich synčekom tvoria nové spoločné spomienky. "Vždy, keď vidím Steva a Gavina, mám na tvári obrovský úsmev. Láska a rodina je pre mňa to najdôležitejšie," dodala na záver.