Slovákov v lietadle stratenom z radarov vystrašili stíhačky, Soňa pokojne spala: Prišla som na to až doma!

Let plný otáznikov! Stroj, ktorý odštartoval v piatok z letiska Girona v Barcelone a mieril do Bratislavy, náhle zmizol letovej kontrole z rakúskych radarov. Dispečeri sa v strese snažili kontaktovať pilotov, lenže tí neodpovedali, a tak do vzduchu poslali rakúske stíhačky, aby zistili, čo sa deje.

Podľa skúseného pilota ide o nezvyčajnú situáciu, avšak posádka lietadla výpadok nemusela zaregistrovať. Linkou zo Španielska pritom cestovali desiatky ľudí a medzi nimi aj Soňa (30) z Prešova, ktorá letenku do Girony dostala ako darček k narodeninám. Počas preletu nad Rakúskom vypadlo spojenie so strojom nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair, čo v riadiacej veži vyvolalo poplach. Rakúske ozbrojené sily preto vyslali do vzdušného priestoru stíhačky, aby zistili, čo sa stalo a boli pripravení na spustenie prípadnej rozsiahlej záchrannej akcie. „Potvrdzujeme výjazd, podrobnosti ale zverejňovať nebudeme," informoval hovorca rakúskeho ministerstva obrany Dietmar Rust. Čo sa v daný deň na palube naozaj udialo, prešetrí letecký úrad. Podľa skúseného pilota je však pravdepodobné, že výpadok prístrojov nemuseli na palube zaregistrovať a posádka sa preto pokojne držala rutiny. Keď sa však vedľa krídel objavili bojové lietadlá, časť cestujúcich si vymenila vydesené pohľady. „O tom, že malo lietadlo problémy, som sa dozvedela po víkende od rodičov. Celú cestu som spala a nepostrehla som ani stíhačky," prezradila výletníčka, ktorá dodala, že situácia sa mohla skončiť aj oveľa horšie a mohlo sa stať nešťastie. Ani to však nevytrhlo zo stoického spánku Soňu z Prešova, ktorá presun v oblakoch prespala. Pilot Vratko Rohoň o lietadle, ktoré zmizlo z radarov: Zvláštnu reakciu posádky si nedokáže vysvetliť „Moja mama mala zlé tušenie a povedala mi, že sa celú cestu za mňa modlila. Letenku do Girony mi kúpili kamaráti k 30. narodeninám," uzavrela sympatická žena, ktorej na palube robilo spoločnosť ešte niekoľko Slovákov. Jedna z nich, Zuzana, stihla eskortu stíhačiek zvečniť a poriadne ju to prekvapilo. „Letela som lietadlom spoločnosti Ryanair spolu s mojimi tromi deťmi," napísala Zuzana, no dodala, že sa však po chvíli upokojila a zvyšok letu prečkala bez stresu.