V jednom z dvoch osobných áut, ktoré sa v pondelok nadránom na juhomaďarskej diaľnici M5 zrazili s kamiónom a v ktorých zahynulo sedem osôb, cestovala štvorčlenná rumunská rodina. Informovala o tom večer polícia Čongrádskej župy na stránke Police.hu.

Totožnosť cestujúcich v druhom aute zatiaľ ešte nezistili, píše sa v policajnej správe, podľa ktorej bola pravdepodobnou príčinou nehody technická porucha.

Otvoriť galériu Pri hrôzostrašnej nehode prišlo o život 7 ľudí. Zdroj: TASR

Srbský kamión idúci od štátnej hranice so Srbskom smerom do Budapešti na 146. kilometri pri obci Balástya prerazil zvodidlá a v protismere sa zrazil s dvoma autami so zahraničnými evidenčnými číslami. Vozidlá začali horieť, ich pasažieri zomreli na mieste nehody. Vodič kamióna vyviazol z nehody bez zranení.