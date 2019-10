Hlasovanie o predĺžení moratória: Spojil sa Smer s kotlebovcami?! Veľavravné slová Bugára

Predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami pravdepodobne skončí na Ústavnom súde SR. Myslí si to poslanec Mosta-Híd Peter Kresák.

Povedal to po pondelkovom schválení novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorou sa zmenil aj zákon o volebnej kampani. V prípade námietky na Ústavnom súde vidí Kresák veľkú šancu na úspech. Poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek vylúčil dohodu s ĽSNS na podpore návrhu.

"Bola dohoda s niekým, kto nebol v koalícii. Mám veľký problém s týmto návrhom. Zrejme skončí na Ústavnom súde," reagoval Kresák na schválenie predĺženia moratória. Podotkol, že za túto zmenu nehlasoval, podporiť chcel, naopak, návrh nezaradenej poslankyne Kataríny Cséfalvayovej na skrátenie moratória na 48 hodín pred voľbami.

"Nakoniec sme sa rozhodli tak, že ak to prejde, nepodporíme ani zákon, ale s kotlebovcami to prešlo. Ja to ľutujem. Myslím si, že aj to spojenie samotné niečo ukazuje," poznamenal Bugár s tým, že je to horšie, ako keď bol Most-Híd kritizovaný za to, že v pléne nepodporil niektoré koaličné návrhy, ktoré napokon neprešli.

Zdôraznil, že strana od začiatku avizovala, že návrh nepodporí. Upozornil, že sa môže stať aj to, že akékoľvek neférové meranie pri prieskumoch sa takto dostane do zahraničia, do susedných krajín, kde bude zverejnené.

Proti návrhu hlasovala aj poslankyňa Mosta-Híd Irén Sárközy. Z Mosta-Híd podporil návrh len Elemér Jakab. Opozičné strany túto zmenu nepodporili, výnimkou boli len poslanci ĽSNS.

Poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek nevidí problém v tom, že zákon prešiel s podporou ĽSNS. "Nikto sa s nikým nespojil. Každý presadzoval svoj názor podľa svojho vedomia a svedomia. Ja vás ubezpečujem, že žiadne dohody neexistovali," povedal a vylúčil, že by mal Smer-SD s ĽSNS dopredu dohodu na podpore zákona. Na otázku, či je to predzvesť budúcej koalície po voľbách, odpovedal, že žiadna z týchto strán ešte nevie, či vôbec bude v parlamente.

Poslanci v pondelok odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ním zmenili aj zákon o volebnej kampani. Zákaz zverejňovať výsledky prieskumov sa tak predĺži zo 14 dní na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb.