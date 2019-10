Tomáš neveril tomu, na čo sa pozerá: Bratislavskí policajti nasúkali pasažiera do kufra služobného auta!

Šokujúci pohľad! Tomáš z Bratislavy videl, ako policajti do služobného auta v Dúbravke napratali niekoľko ľudí. Nebolo by to až také výnimočné, keby jeden z nich neskončil v kufri. Nezmestil sa im totiž do služobného vozidla.

Tomáš to všetko sledoval a nestratil duchaprítomnosť. Všetko nakrútil na mobil. Čo na to povedali kompetentní? Sobotný večer sa na Saratovskej ulici v Dúbravke zmenil na malú kovbojku. „Boli sme si sadnúť na pivko a zrazu vidíme, ako do policajného auta naši príslušníci posadili okrem seba ďalších asi 5 civilných osôb,“ povedal Tomáš a dodal, že jeden z „čiernych“ pasažierov vliezol do kufra. „Volal som aj na políciu a poslal som podnet na Úrad inšpekčnej služby. Nadiktoval som im EČV ich služobného auta,“ prezradil okolnosti vzniku videa. Zároveň sa kompetentných pýtal, či a aké môžu dostať policajti sankcie za takéto rozhodnutie. „V prvom rade treba dodržiavať policajný kódex a toto sa vymyká akýmkoľvek pravidlám! Neviem si predstaviť, že by niečo také urobili moji podriadení na Úrade na ochranu ústavných činiteľov. Polícia je štátna inštitúcia a daňoví poplatníci majú právo vedieť, ako sa správajú štátni zamestnanci,“ povedal exriaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov a mediálne uznávaný bezpečnostný expert Juraj Zábojník. Jeho slová potvrdila aj rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. „Je to zneužitie motorového vozidla na civilné účely, a pokiaľ nevedia doložiť, že išlo o pracovný zásah, je to na disciplinárne konanie,“ uviedla. Dodala, že s najväčšou pravdepodobnosťou im hrozia zrážky zo mzdy, možno aj na niekoľko mesiacov. Oslovili sme aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, avšak do našej uzávierky sme odpoveď nedostali.