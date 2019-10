Sýrski Kurdi po smrti Baghdádího zvyšujú ostražitosť: Stav vysokej pohotovosti

Sýrske kurdské jednotky v pondelok oznámili, že po zabití vodcu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího posilňujú bezpečnosť vo väzniciach a ďalších strážených zariadeniach na severovýchode Sýrie, kde sú zadržiavané desaťtisíce militantov IS a ich podporovateľov vrátane cudzincov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Predstaviteľ Kurdmi vedenej agentúry pre vnútornú bezpečnosť v pondelok uviedol, že sýrske kurdské jednotky sú v stave "vysokej pohotovosti" vzhľadom na očakávané vzbury alebo útoky na strážcov vo väzniciach a táboroch pre vysídlených ľudí na severovýchode Sýrie.

Ďalší predstaviteľ sýrskych Kurdov vyhlásil, že napriek tureckej invázii sú ich bojovníci stále schopní zaisťovať bezpečnosť vo väzniciach so zadržiavanými militantmi IS. V jednom z miestnych táborov pre vysídlených ľudí žije 70000 osôb, väčšinou rodinných príslušníkov členov IS. Okrem toho sa v iných zadržiavacích zariadeniach nachádza vyše 10000 väzňov vrátane 2000 cudzincov.

Navyše, po tureckej invázii na severovýchode Sýrie nastal v danej oblasti chaos a z toho vyplývajúci strach o osud zadržaných osôb, keďže turecká operácia vyústila do obrovských presunov vojakov a do zmien v rozložení vojenských síl. Turecko premiestnilo vojakov do sýrskej oblasti popri svojej hranici, pričom sýrske pohraničné stráže sa rozmiestňujú inde.

V súvislosti so zabitím vodcu IS Baghdádího v Sýrii posilnili bezpečnosť aj v niektorých oblastiach Egypta. Tamojšie sily vedú dlhé roky boj proti povstaniu pod vedením IS v nepokojnej severnej časti Sinajského polostrova. Bezpečnostné sily bojujú proti militantom IS a al-Káidy aj v západnej púšti popri hranici s Líbyou.

Militanti v posledných rokoch podnikli v Egypte veľký počet útokov, zameraných hlavne proti bezpečnostným silám a menšinovým kresťanom. Hovorca egyptského ministerstva zahraničných vecí Ahmad Háfiz medzitým označil Baghdádího smrť za "dôležitý krok v ťažení zameranom na vyhladenie terorizmu".

Sýrski Kurdi oznámili, že vzali vzorku DNA z Baghdádího bielizne

Sýrsky kurdský tajný agent vzal spodnú bielizeň abú Bakra Baghdádího, aby bolo možné overiť jeho totožnosť pomocou DNA ešte pred americkou špeciálnou operáciou, pri ktorej tento vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) cez víkend zahynul. V pondelok to uviedol kurdský predstaviteľ identifikovaný ako Polat Can, napísala tlačová agentúra AFP.

Tento vplyvný poradca Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) zverejnil podrobnosti o špionážnej činnosti, ktorá vyústila do spomínanej špeciálnej operácie. "Od 15. mája sme pracovali spoločne s americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) na sledovaní Baghdádího a pozorne sme ho monitorovali," spresnil poradca. "Baghdádí menil miesta pobytu veľmi často," uviedol Can a dodal, že spriaznenej osobe sa podarilo dostať do domu, kde sa vodca IS podľa dostupných informácií skrýval.

"Náš vlastný zdroj, ktorému sa podarilo dostať k Baghdádímu, priniesol jeho spodnú bielizeň, aby sa mohol urobiť test DNA a aby sme sa mohli (stopercentne) uistiť, že dotyčná osoba je samotný Baghdádí," napísal poradca na Twitteri.

Zdôraznil, že operácia Spojených štátov, pri ktorej v severozápadnej sýrskej provincii Idlib zahynul Baghdádí, bola do veľkej miery výsledkom špionážnej práce SDF, hoci turecká ofenzíva proti Kurdom spustená 9. októbra akciu oddialila. "Náš špionážny zdroj sa podieľal na akcii zaslaním súradníc, nasmerovaním zoskoku (z vrtuľníkov), účasťou na akcii a na jej úspešnom priebehu až do poslednej minúty," uviedol Can.

Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý smrť najhľadanejšieho muža na svete v nedeľu oznámil, sa poďakoval sýrskym kurdským silám "za určitú podporu, ktorú dokázali poskytnúť", ale nespresnil to. Trump povedal, že test DNA urobený v teréne potvrdil totožnosť Baghdádího, a poďakoval aj Turecku, Iraku, Sýrii a Rusku za spoluprácu. Americké ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že Baghdádího telo už zhodili do mora.