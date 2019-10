Desivé detaily únosu detí Wisterovej: Presun súkromným lietadlom, pátra po nich aj rabín!

Prvé stopy hovoria jasnou rečou! Moderátorka Vera Wisterová (42) si prechádza peklom, odkedy jej manžel, s ktorým sa rozvádza, odvliekol ich dvoch synov z krajiny bez jej vedomia.

Jeremy Hulsh (40), ktorý má americko-izraelské občianstvo totiž vo štvrtok poobede, v čase, keď mal súdom nariadený styk so synmi Harlowom (8) a Theom (5), mal zobrať chlapcov a bez vedomia matky ich ako druhý rodič uniesť za hranice Slovenska. Po deťoch bolo ihneď vyhlásené pátranie, no akoby sa po nich zľahla zem. Podľa informácií, ktoré zatiaľ polícia nepotvrdila, by sa mali nezvestné deti s otcom nachádzať v Amerike a pomocnú ruku pri plánovanom rodičovskom únose mu mala podať jeho najbližšia rodina.

Problémy v rodine Very Wisterovej a jej manžela Jeremyho Hulsha sa ťahajú už niekoľko rokov. Zúfalú situáciu, keď sa rodičia nevedia dohodnúť na starostlivosti o deti, sa rozhodol Hulsh riešiť veľmi nešťastným a skratovým rozhodnutím. Obrovský šok a zlom nastal minulý štvrtok, keď boli Harlow a Theo so svojím otcom v bratislavskom nákupnom centre.

Odvtedy sú totiž obaja nezvestní a vyzerá to na rodičovský únos. Okamžite bolo po nich vyhlásené mimoriadne pátranie.potvrdila informácie hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Slamková. Miesto, kde mala o deťoch Wisterová posledné informácie, bolo bratislavské nákupné centrum, a to približne o 16.30 hod. Od tejto chvíle sužuje Veru ukrutný strach o jej milovaných synov. „Žiaľ, môžem vám potvrdiť informáciu o svojich nezvestných synoch. Včera ich otec zobral a odvtedy neviem, kde sú,“ uviedla krátko po únose chlapcov moderátorka.

Pomáhala mu rodina

Wisterová, ktorá má po svojom boku priateľa Michala a najbližšiu rodinu, je však so silami v koncoch. Najnovšie informácie totiž hovoria jasnou rečou. Jej najväčšie poklady by sa už nemali nachádzať na Slovensku! „Podľa posledných indícií sa otec presunul z obchodného domu v Bratislave aj s deťmi do Maďarska na súkromné letisko v Györi. Odtiaľ leteli do Londýna a odtiaľ do kanadského Toronta,“ povedal Novému Času Štefan Farkaš, ktorý bol 11 rokov šéfom bezpečnosti nadnárodnej spoločnosti.

Ten ďalej dodal, že Interpol uplynulú sobotu žiadal súd Bratislava 5 okolo 12.30 hod. o dokumenty na zadržanie otca a detí pri lete z Kanady do amerického Chicaga s pristátím o 13.30 hod. „Súd dokumenty vydal za 17 minút.doplnil Farkaš s tým, že je zrejmé, že Jeremy mal všetko vopred a poriadne premyslené.

Podľa neoverených informácií mal mať Hulsh pri sebe aj pasy svojich synov. „Otec zrejme zvolil cestu z Kanady do USA autom. Z kanadského Toronta ich mal autom vyzdvihnúť Hulshov brat, ktorý žije v Chicagu,“ dodal správca stránky, ktorá pomáha na sociálnej sieti hľadať nezvestné osoby.