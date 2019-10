Tenistky zarobia viac ako tenisti: Šialené prémie v komunistickej Číne

A je to tu! Donedávna nemožné je realitou. Na tradičnom koncoročnom turnaji, ktorý sa prvý raz koná v čínskom Sen-čene, zarobia tenistky viac ako ich kolegovia o pár dní neskôr v Londýne.

Komunistická Čína dala dohromady také šialené prémie, že z toho padá sánka. Nezdolaný víťaz z Londýna sa môže tešiť na 2,4 mil. eur, zatiaľ čo nezdolaná víťazka z delty Perlovej rieky 4,3 mil. eur.

To je naozaj šokujúci priepastný rozdiel, najmä keď si uvedomíme, že nie tak dávno dostávali víťazky ženských turnajov oveľa menej ako víťazi mužských turnajov. Megaúspechom bolo zrovnoprávnenie prémií na grandslamových podujatiach, čo ťažko niesli muži, ktorých najčastejším argumentom je, že oni hrajú päť setov, zatiaľ čo ženy len tri.

Djokovič, Nadal, Federer a spol. budú tento rok len chudobnými príbuznými v porovnaní so ženami, z ktorých väčšina hrá na koncoročnom Masters prvýkrát v živote! Ženská tenisová asociácia urobila skvelý krok, že sa so záverečným turnajom nepokúšala presadiť niekde v Európe. Tam by sotva niekto dal dohromady také množstvo peňazí, čo ako by sa snažil.

„To ženský šport v živote nevidel. Je bomba hrať o také obrovské prize money a vidieť, že Číňania stoja o to, aby sa tam veľký tenis hral,“ povedala jedna z najskúsenejších účastníčok WTA Finals Rumunka Simona Halepová, ktorá priznala, že tej sume uverila až na tretie pozretie.

Kam to však povedie, to dnes nedokáže nik povedať. Sen-čen nasadil latku riadne vysoko. Aj granslamové kvarteto Melbourne, Paríž, Londýn a New York sa sotva zmôže na také šialené prémie, ako dodal Sen-čen...

WTA Finals vs. ATP Finals