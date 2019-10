Slovenský reprezentant László Bénes prežíva rozprávkový štart do sezóny: Sám som prekvapený ako dobre to ide!

Ešte na jar hral druhú ligu za Kiel, dnes sa vyhrieva na čele nemeckej bundesligy! László Bénes (22) zažíva rozprávkový štart do sezóny. Rovnako tak aj jeho zamestnávateľ Borussia Mönchengladbach. Už tri kolá za sebou dáva konkurencii na frak. Naposledy bola tak vysoko v majstrovskom ročníku 1976/1977. Mladý slovenský reprezentant má na vzostupe nemalú zásluhu. Z deviatich zápasov chýbal na ihrisku iba raz.

Pri víkendovom víťazstve nad Frankfurtom (4:2) bol neprehliadnuteľný. Akcia pred prvým gólom sa začala u neho, na dôležitý tretí zásah asistoval, keď z priameho kopu poslal precízny center na hlavu Elvediho. „Zo zápasu mám skvelé pocity. Po dobrom výkone celého tímu sme získali dôležité tri body. Od začiatku som videl na našom mužstve, že ide za víťazstvom. Aj fanúšikovia stáli pri nás. Nálada v kabíne i v meste je vynikajúca. Je však iba začiatok sezóny. Treba ostať pri zemi,“ povedal Bénes pre Nový Čas.

V známkovaní magazínu Kicker o najlepšieho hráča bundesligy je na 7. mieste. Hoci je podľa neho medzi druhou ligou a bundesligou veľký rozdiel, hosťovanie v Kiele neľutuje. „Bol to perfektný polrok. Stále som sa zlepšoval. Aj preto, že som pravidelne hrával,“ tvrdí. Po letnom návrate do Borussie absolvoval s mužstvom celú prípravu. Nový tréner Marco Rose mu dal príležitosť hneď v prvom dueli proti Schalke. Bénes sa jej chytil a odvtedy patrí k stabilným hráčom kádra. „Vedel som, že keď dostanem šancu, využijem ju. Mám na to, aby som hrával. Po návrate som cítil, že môžem hrať veľký futbal. Absolvovať veľké a ťažké zápasy. Sám som trochu prekvapený, ako dobre to ide.“

Bénes, ktrého hodnota medzičasom vzrástla na 4 milióny eur, sa odvážne tlačí aj do zostavy reprezentačného trénera Pavla Hapala. „To vie najlepšie tréner, či patrím do základu. Robím maximum, aby som sa dostal do nominácie. Národnému tímu chcem vždy pomôcť. Som vďačný za každý odohratý zápas a každú minútu strávenú na ihrisku,“ dodal skromný Bénes.

Bénes v tejto sezóne bundesligy

1. kolo: M´gladbach - Schalke (0:0) 90 minút

2. kolo: Mainz - M´gladbach (1:3) 90 minút

3. kolo: M´gladbach - Lipsko (1:3) 24 minút

4. kolo: Kolín - M´gladbach (0:1) 12 minút

5. kolo: M´gladbach - Düsseldorf (2:1) 90 minút

6. kolo: Hoffenheim - M´gladbach (0:3) 0 minút

7. kolo: M´gladbach - Augsburg (5:1) 90 minút

8. kolo: Dortmund - M´gladbach (1:0) 64 minút

9. kolo: M´gladbach - Frankfurt (4:2) 90 minút

Najlepší hráči bundesligy (podľa magazínu Kicker)

Meno hráča-klub-počet zápasov-priemerná známka

1. Robin Zentner-Mainz-6-1,25

2. Robert Lewandowski-Bayern-9-2,28

3. Suat Serdar-Schalke-6-2,40

..

7. László Bénes-M´gladbach-8-2,67