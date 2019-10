Črtajú sa nové možnosti: Presunie Volkswagen výrobu passatu do Bratislavy?

Volkswagen (VW) môže v budúcnosti vyrábať model Passat na Slovensku namiesto v Turecku.

Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou sa koncern nakoniec môže rozhodnúť, že Passat sa bude vyrábať na Slovensku. Volkswagen totiž pozastavil investíciu v Turecku z dôvodu tureckej vojenskej operácie na severe Sýrie, ktorá vyvolala medzinárodnú kritiku.

Dozorná rada Volkswagenu by sa mala stretnúť tento týždeň, aby sa rozhodla, či bude pokračovať v plánovanej výstavbe závodu v Turecku. Hodnota investície sa odhaduje na 1,3 miliardy eur. Koncern sa musí rozhodnúť rýchlo, pretože závod by sa mal dostať do prevádzky do októbra 2022. Vtedy by totiž závod v nemeckom Emdene, kde sa aktuálne vyrába Passat, mal prejsť na produkciu plne elektrických vozidiel.

Jednou z alternatív, o ktorej sa diskutuje v rámci koncernu, je presun produkcie Passatu do bratislavského závodu, povedali pre týždenník Automobilwoche zdroje oboznámené so záležitosťou. Aktuálne sa v Bratislave vyrábajú napríklad športovo-úžitkové vozidlá (SUV) VW Touareg a Audi Q7 a malé autá VW Up, Seat Mii a Škoda Citigo. Produkcia týchto mini áut by sa mala postupne obmedzovať, keďže tento segment klesá, čo uvoľní potrebné výrobné kapacity.

Volkswagen nič nekomentuje

"Ide o špekulácie, ktoré nekomentujeme. Faktom zostáva, že bratislavský závod Volkswagen Slovakia sa uchádza o výrobu nových modelov, aby si zabezpečil produktové portfólio do budúcnosti. O pridelení novej výroby doteraz nebolo rozhodnuté," píše sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla spoločnosť Volkswagen Slovakia.

Po zastavení projektu prejavili záujem o investíciu Bulharsko, Rumunsko aj Srbsko. Podľa Automobilwoche sa Volkswagen už rozhodol, že presunie časť produkcie modelu Škoda Karoq do Bratislavy. Koncern pôvodne uvažoval, že využije nový turecký závod, keďže český závod, kde sa vyrába Karoq, pre kapacitné obmedzenia nestíha.